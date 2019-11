Miami ofrece recompensa por 'capturar' gatos callejeros para vacunarlos 

LEA TAMBIÉN

La proliferación de gatos callejeros en Miami, una ciudad que cuenta con una población silvestre de hasta 400 000 ejemplares, llevó al Centro de Protección y Adopción de Mascotas del condado a solicitar voluntarios para que recojan a los felinos y los lleven a vacunar y esterilizar.

Estos vecinos de afiladas garras y largos bigotes se reproducen a gran velocidad, por lo que el Condado de Miami-Dade puso en marcha un proyecto para acabar con el problema.



Las personas adscritas a la iniciativa Tip the trapper, que se inauguró hace tres semanas, reciben USD 15 por cada gato atrapado que lleven al centro para su esterilización.



Así, después de tratarlos durante 24 o 48 horas, los gatos son devueltos al mismo lugar dónde fueron encontrados, ya que al vivir en libertad no suelen ser cómodos para la adopción.



"Esta iniciativa es para lidiar con el problema de los gatos que andan en los vecindarios sin ningún control y que siguen haciendo cría", comentó en una entrevista con EFE el director del centro, Alex Muñoz.



Atrapar, vacunar, esterilizar y retornar



Previamente, a los voluntarios se les enseña cómo atraparlos para que los felinos sean tratados con respeto. También, indicó Muñoz, se les prohíbe recoger gatos que pesen menos de 3 libras (1,4 kg), ya que con ese peso no tienen edad suficiente para la separación de sus madres.

Imagen referencial. El Centro de Protección y Adopción de Mascotas de Miami (Estados Unidos) registra entre 300 000 a 400 000 gatos en la calle. Foto: Pixabay



De esta forma, se sigue un protocolo basado en cuatro preceptos: atrapar, vacunar, esterilizar y retornar.

Según indicó Muñoz, la iniciativa tiene también el objetivo de "ayudar a estas personas que atrapan a los gatos y que gastan mucho tiempo, muchos de sus recursos personales, y salen de noche a hacer este trabajo".



Este es el caso de una mujer de la zona que, según indicó el director del centro, en un año recogió a más de 1 000 gatos para dejarlos al cuidado de este lugar especializado en la protección de animales, ubicado en la Ciudad de Doral, aledaña a Miami.



Pese a llevar poco tiempo, la iniciativa ya dio sus frutos y el número de gatos callejeros que entran al centro cada día aumentó en un 20%.

En el quirófano se realizan 10 000 cirugías de esterilización anuales en gatos silvestres, una estrategia se busca aumentar de manera significativa la cifra de recogidos.



"Por eso sacamos esta iniciativa, para ver si nos ayuda a traer más gatos, ya que la cantidad que se estima que hay en la calle es de 300 000 a 400 000", señaló Muñoz.



Además, los animales son vacunados contra la rabia y otras enfermedades comunes, y en caso de que tengan cualquier dolencia se les trata hasta que se recuperen.



"Estos son animales que ya están viviendo en la calle sin cuidado médico ninguno, y que realmente no tienen un veterinario que les vigile con chequeos anuales. De esta manera, por lo menos se le puede hacer un chequeo", aseveró el director del centro.



El programa se incluye dentro de una estrategia que inició el Departamento de Servicios a Animales Condado Miami-Dade en 2012, y que busca aumentar la vacunación de las mascotas en esta zona de Florida.



La doctora Alejandra Durán, encargada del quirófano, aseguró que estos animales de compañía son ideales para los mayores, dado su grado de independencia, y que, además, hay estudios que demuestran que los gatos ayudan en la bajada de tensión arterial de las personas.



Según la Asociación Americana de Veterinaria Médica (AVMA), hay más de 58 millones de gatos como mascota en los Estados Unidos, un número que aumentaría exponencialmente de contar los que se encuentran en vida silvestre.



Ideales en el control de plagas



Esta especie felina prolifera en muchas grandes ciudades como Nueva York, donde son utilizados para la erradicación de ratas, pero especialmente se desarrollan en Miami por lo favorable de su clima.



El alcalde de la Gran Manzana, Bill de Blasio, lanzó hace dos años un "nuevo y agresivo plan de exterminación" como parte de una iniciativa para intentar reducir la población de los mamíferos pardos en un 70%.



Entre las iniciativas lanzadas por la Alcaldía está la Rat Academy, un centro destinado a concienciar a las comunidades y a la formación de los profesionales en la gestión de este problema.



En Miami, por lo pronto, se busca a los gatos para, mediante una labor profiláctica, evitar que se pasen de número.



El Centro de Protección y Adopción de Mascotas, que también tiene un programa de vacunación contra la rabia aplicado a coyotes, zorros o mapaches, recibe financiación pública por parte del condado.

Cuenta con más de 200 empleados, además de numerosos programas de voluntarios para ayudar fuera y dentro de las instalaciones.



Próximamente se iniciará una colaboración con el área de Miami Beach para extender la iniciativa y controlar las colonias de gatos existentes allí.