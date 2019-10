Retiran en México premio a Plácido Domingo tras señalamientos de acoso sexual

LEA TAMBIÉN

Una entidad musical de México anunció el jueves 3 de septiembre de 2019 que desistió conferir al tenor español Plácido Domingo el Premio Batuta a la excelencia tras los señalamientos de acoso sexual que el artista enfrenta en Estados Unidos.

A dos días de la gala de entrega, el comité organizador confirmó que el reconocimiento tampoco se le enviará al tenor mientras no se aclaren las acusaciones que hizo en su contra un grupo de excompañeras.



“Frente a los señalamientos y las circunstancias que rodean al tenor, reiteramos nuestro deseo de que pronto esta situación sea esclarecida en beneficio de todas las partes involucradas y del gremio de la música clásica”, dijeron los organizadores.



“Al menos para esta primera edición de los premios Batuta no se entregará el premio al maestro Plácido Domingo. Esperaremos a que todo se aclare”, agregaron.



El Premio Batuta le iba a ser otorgado al astro madrileño de 78 años en una gala en Ciudad de México, tan solo tres días después de su renuncia como director general de la Ópera de Los Ángeles tras los señalamientos de acoso sexual.



La publicista del tenor, Nancy Seltzer, dijo que Domingo no planeaba asistir a la ceremonia.



“Si bien el señor Plácido Domingo se siente feliz y honrado de recibir el primer Premio Batuta de sus compañeros, los organizadores del evento sabían desde el inicio que no asistiría personalmente a la ceremonia”, dijo Seltzer a la AFP en un correo electrónico antes de confirmarse que se le retiraba el galardón a Domingo.



Sin embargo, René Platiní, que encabeza el comité organizador, dijo que el tenor sí había confirmado su asistencia. Explicó que cuando la organización lo invitó a México en mayo, no había acusaciones de acoso sexual en su contra.



En agosto, ocho cantantes líricas y una bailarina contaron a la prensa incidentes de acoso que se remontan a la década de 1980.



Una nota posterior citó a otras 11 mujeres, entre ellas una que dijo que Domingo le había bajado la bata para agarrar su pecho desnudo.



El escándalo amenaza con poner fin a la carrera de Domingo en Estados Unidos. También tuvo que renunciar a sus presentaciones en la Ópera de Nueva York un día antes de que estrenara 'Macbeth'.

Además de Domingo otras 15 personalidades, entre ellas el compositor británico Michael Nyman, el flautista mexicano Horacio Franco y la soprano mexicana María Luisa Tamez serían condecoradas en los Premios Batuta.