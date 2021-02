México y Panamá competirán por el Oso de Oro al mejor corto de la Berlinale

Un filme mexicano y uno panameño competirán junto a otras 18 cintas por el Oso de Oro en la sección de cortos en la próxima Berlinale, que este año se celebrará en formato híbrido, con una cita virtual en marzo, para la industria, y otra abierta al público, en junio, informó este martes 9 de febrero de 2021 la organización del festival.

Cada uno de los veinte filmes "enfoca la realidad a su manera: unos analizan la historia colonial y encuentran nuevas formas de interpretarla", como el corto mexicano "Al motociclista no le cabe la felicidad en el traje", de Gabriel Herrera, otros se enfrentan a la violencia política y al terrorismo ultraderechista, para evitar el olvido.



"Se enfrentan a los traumas en los propios cuerpos y familias para hallar respuestas, tienen que procesar nuestra sociedad o cuestionar sus instituciones" -como en el caso de la cinta franco-panameña 'A Love Song in Spanish', de Ana Elena Tejera-, agrega el comunicado.



La brasileña Bárbara Wagner y su colega Benjamin de Burca -Premio Audi de Cortometraje en la Berlinale de 2019 con 'Rise'-, regresan al festival con la coproducción franco-alemana 'One Hundred Steps', al igual que el portugués Diogo Costa Amarante -Oso de Oro en 2017 con 'Cidade Pequena'- con 'Luz de Presena' ('A Present Light').



Desde Estados Unidos llega 'Ventana' ('Window'), del venezolano Edgar Jorge Baralt. Las veinte películas procedentes de 16 países reflejan diferentes lenguajes expresivos y van desde formatos de ficción hasta formas híbridas y documentales, pasando por la experimentación y la animación.



Los filmes compiten asimismo por el Oso de Plata Premio del Jurado, por la nominación al mejor film europeo y por el Premio Audi de Cortometraje, y los ganadores se darán a conocer durante la cita virtual para el sector, que se celebrara entre el 1 y el 5 de marzo.



Está previsto que la gala de entrega de premios se celebre en junio durante la cita abierta al público.

El próximo jueves los organizadores de la Berlinale darán a conocer las películas que competirán por los Osos de Oro en esta atípica 71 edición del festival de cine de Berlín, condicionada por la pandemia del coronavirus.



La edición del año pasado, entre el 20 febrero y el 1 de marzo, fue el último gran festival europeo que aún pudo celebrarse sin las restricciones que ha obligado a imponer la pandemia.