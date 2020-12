México prevé homenaje a Armando Manzanero en el Palacio de Bellas Artes tras la pandemia

El Gobierno de México anunció este lunes 28 de diciembre del 2020 que cuando la pandemia del coronavirus lo permita se celebrará un gran homenaje al cantautor Armando Manzanero, fallecido por covid-19, en el Palacio de Bellas Artes, lugar de despedida de los más grandes artistas que pasaron por el país.

"Cuando podamos volver a reunirnos, sin duda, será en el Palacio de Bellas Artes para celebrar la obra del maestro Manzanero", anunció en redes sociales la secretaria de Cultura de México, Alejandra Frausto.



Los homenajes en el Palacio de Bellas Artes son un honor reservado a grandes personalidades que vivieron en el país, como José José, Juan Gabriel, Chavela Vargas, Gabriel García Márquez, Octavio Paz y Frida Kahlo.



De momento, el homenaje oficial a Manzanero será a través de la televisión pública Canal 22, avanzó la secretaria de Cultura, pues la crisis sanitaria de covid-19 sigue vigente con 1,4 millones de contagios y 122 000 muertos.



La familia confirmó en un comunicado que no celebrará ningún funeral y que el artista será incinerado una vez "su cuerpo y su alma, en paz, aceptaron dócilmente la voluntad de dios".



Manzanero, conocido como el rey del romanticismo y presidente de la Sociedad de Autores y Compositores de México, falleció este lunes 28 de diciembre por covid-19 tras permanecer varios días intubado en un hospital de las afueras de Ciudad de México.



Laura Elena Villa, esposa de Manzanero, confirmó la muerte del compositor, la cual ocurrió este lunes en la madrugada.



El autor de clásicos de la música romántica mexicana, como Somos novios, Voy a apagar la luz, Contigo aprendí, Esta tarde vi llover" y No, fue hospitalizado la semana pasada en Ciudad de México tras dar positivo al covid-19 e intubado días después.



La última aparición pública de Manzanero, presidente de la Sociedad de Autores y Compositores de México, fue el 11 de diciembre pasado en Mérida, capital de Yucatán, donde inauguró el Museo Casa Manzanero.



La muerte del cantautor ha generado reacciones de personalidades de la cultura y la música de fuera y dentro de México.



Incluso el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, lamentó el deceso y suspendió afligido su conferencia de prensa matutina al saber la noticia.



"Le enviamos a sus familiares y amigos, a todos los cantautores, nuestro pésame por esta pérdida tan lamentable para el mundo artístico y ya no quiero seguir con esta rueda de prensa y nada más se termina", dijo.



Además, el canciller, Marcelo Ebrard; el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL), la Sociedad de Autores y Compositores de México (SACM), así como cantantes como el español Alejandro Sanz y el venezolano Ricardo Montaner han lamentado la muerte del autor de temas como Adoro, entre otros.