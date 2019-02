El 40 % de los mexicanos ha descargado películas pirata nominadas al Oscar

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

El 40 % de los mexicanos bajó su nivel de seguridad en Internet y descargó ilegalmente películas nominadas a los premios Oscar que serán entregados este domingo en Los Ángeles, indicó este jueves una compañía de seguridad informática.

Las dos producciones más descargadas han sido 'Bohemian Rhapsody' y 'A Star is Born', ambas nominadas al óscar a la Mejor Película, señaló en un comunicado la firma rusa Kaspersky Lab-



"A menudo, los usuarios no piensan en las consecuencias de las actividades que realizan en línea convirtiéndolos en presa fácil de los ciberdelincuentes", alertó Fabio Assolini, analista de seguridad de la firma rusa en México.



Dijo que generalmente la descarga e instalación de software de dudosa procedencia "es una actividad que no se percibe como peligrosa", por los usuarios.



El analista dijo que el riesgo está en que la víctima puede estar en un sitio legítimo para descargar el archivo torrent, pero éste puede estar infectado con un programa malicioso.



Recordó que otra práctica común de los cibercriminales es el envío de malware, presentado en forma de plugin, junto con un archivo torrent, para la ejecución del contenido.



Explicó que ninguna solución de seguridad puede proteger contra el malware cuando está desactivada.



"Pensar que no sucederá nada es justamente lo que los criminales esperan de las víctimas, pues su objetivo es mantener el malware en el sistema por el máximo tiempo posible, ya sea para recopilar datos", apuntó Assolini.



A finales de enero, cuando se divulgó la lista de películas nominadas al Oscar 2019 y, de acuerdo con Torrent Freak, el número de descargas piratas relacionadas con los títulos nominados incrementó de manera significativa.



Fue el caso de 'Bohemian Rhapsody', que antes ocupaba la décima posición en el ránking de películas más descargadas y que después del anuncio se colocó en primer lugar, lo que la apuntó como la película con más descargas en sitios web de todo el mundo, mientras que en segundo lugar se coloco "A Star is Born", que descendió del primer al segundo puesto.



De acuerdo con datos compartidos por la Cámara Americana de Comercio en México (American Chamber), 8 de cada 10 mexicanos consumidores de la piratería, manifiestan hacerlo sin ningún sentimiento de culpabilidad.