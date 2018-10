Del metro a la orquesta, el sonido virtuoso del éxodo venezolano en Argentina

LEA TAMBIÉN

Las luces del teatro bajan, el primer violín da el La y los demás músicos afinan el instrumento, su más precioso tesoro que cuidaron durante largas jornadas de viaje a través de toda América del Sur, desde Venezuela hasta Argentina.

Es la Latin Vox Machine, una orquesta de músicos académicos venezolanos emigrados a Buenos Aires que dan su primer concierto en un teatro argentino y durante dos horas sienten que han vuelto a casa.



“Esta orquesta es especial, porque cuando tocamos juntos es como si por un momento estuviéramos de nuevo en Venezuela. Es esa energía que inunda todo el lugar cuando estamos tocando juntos. Todos venimos de la misma casa, todos somos hermanos. Creo que eso influye mucho al momento de tocar”, dice la violonchelista Verónica Rodríguez, de 22 años.

Dejó Venezuela a fines de 2017 por la grave crisis que sufre su país. Tenía planes de ir a París, donde ya había sido preseleccionada para un conservatorio, pero el dinero no alcanzó.



Animada por un amigo músico, cruzó por tierra desde Maracay, en el centro-norte de Venezuela, hasta Manaos, en Brasil, donde tomó un avión a Buenos Aires.



Al llegar, comenzó a trabajar cuidando ancianos, pero ahora ya da clases de música en una escuela.



Formados en el famoso y celebrado Sistema de orquestas infantiles y juveniles de Venezuela, la mayoría llegó a Buenos Aires en el último año y comenzó a tocar en el metro para ganarse la vida.



El Sistema, galardonado en 2008 con el premio Príncipe de Asturias, fue creado por el ya fallecido maestro José Antonio Abreu en la década de los 70, una época de bonanza petrolera para Venezuela, y desde entonces ha formado a cientos de miles de niños y jóvenes en la música clásica.

El surcoreano Jooyong Ahn dirige la orquesta Latin Vox Machine en un teatro de Buenos Aires, el 9 de octubre de 2018.



- Los conciertos en el subte -

En la estación Jujuy de la línea E del metro, Fedosky Suárez interpreta a Antonio Vivaldi con el violín y su compañero César Pérez, al otro lado de la vía, le responde con el fagot. Los pasajeros estallan en aplausos y les dejan billetes en el estuche. “Che, me cambiaste el día”, comenta uno.



Cada vez es más común presenciar estos conciertos en el metro, donde hasta hace poco predominaban los músicos de tango y rock.

El venezolano Fedosky Suárez, miembro de la orquesta Latin Vox Machine, toca el violín en una estación de metro en Buenos Aires.



“Hubo un momento en que empecé a escuchar músicos de altísima calidad en el subte”, cuenta Omar Zambrano, organizador y fundador de la Latin Vox Machine, al recordar cómo comenzó a acercárseles para descubrir que eran, al igual que él, venezolanos recién llegados.



Entonces, “nos empezamos a reunir, a juntar, a ver qué pasaba, cuántos había. Y eran muchos. Se nos ocurrió la idea de hacer una orquesta”, explica este joven de 36 años que estudió piano pero se dedicó a la producción audiovisual.





- Mi meta y mi misión -

En esa exploración, se encontraron con el director de orquesta surcoreano Jooyong Ahn.



De 66 años, había hecho su carrera en Estados Unidos y con su esposa se instaló hace dos años en Buenos Aires. Un día le mostraron grabaciones de los jóvenes músicos venezolanos y ocurrió el flechazo.

El surcoreano Jooyong Ahn mira a la orquesta de Latin Vox Machine mientras ensaya en un teatro en Buenos Aires, el 9 de octubre de 2018.