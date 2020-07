Metallica aporta otros USD 295 000 para paliar los efectos del coronavirus

LEA TAMBIÉN

La fundación All Within My Hands de Metallica proporcionará una segunda ronda de nuevas subvenciones por un total de USD 295 000 a cinco organizaciones que realizan un trabajo esencial durante la pandemia del covid-19.

De esta manera, la agrupación estadounidense continúa apoyando a Feeding America, Crew Nation, The United States Bartenders Guild Foundation y Direct Relief, al tiempo que añade en esta ocasión su apoyo a MusicCares, que ayuda a profesionales de la industria musical.



"Estamos realmente abrumados por la generosidad de los fanáticos y amigos de todo el mundo, ya que muchos continúan enfrentando desafíos inimaginables a raíz de la pandemia de coronavirus. Gracias a sus contribuciones a nuestros eventos para recaudar fondos durante #MetallicaMondays, nuestro #MonthOfGiving y directamente a nuestra web, además de una importante donación de nuestros amigos en @salesforce, nos complace anunciar que #AWMH proporcionará una segunda ronda de nuevas subvenciones por un total de 295 000 dólares a cinco organizaciones que realizan un trabajo esencial durante este momento difícil", anuncia el grupo el 7 de julio del 2020.

El pasado mes de abril, el grupo ya aportó a través de su fundación sin ánimo de lucro USD 394 944 para la lucha contra el coronavirus a las cuatro organizaciones citadas.



El objetivo de All Within My Hands Foundation, que empezó a trabajar en 2016 en San Rafael (California), es ayudar a crear comunidades sostenibles abordando los problemas del hambre y la educación de los trabajadores y alentando el voluntariado.