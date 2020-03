El Met en Nueva York prevé pérdidas de USD 100 millones por el covid-19

LEA TAMBIÉN

El Museo Metropolitano de Nueva York (Met) prevé que el cierre anunciado la semana pasada se alargue hasta el próximo mes de julio de 2020 por la pandemia del coronavirus, a la vez que calcula registrar unas pérdidas de unos USD 100 millones.

Esas son las estimaciones comunicadas en un correo electrónico a los jefes de departamento de la destacada institución cultural neoyorquina este miércoles 18 de marzo de 2020, según informa el New York Times.



"Este es un momento extremadamente desafiante para todos", dice la carta firmada por el presidente y director ejecutivo del Met, Daniel Weiss, y el director, Max Hollein.



"Como empleados del Met, todos tenemos una profunda responsabilidad de proteger y preservar la preciada institución que hemos heredado", añade la misiva.



La valoración del Met es un reflejo de la complicada situación a la que se enfrentan organizaciones culturales y artísticas de todo EE.UU. que, a diferencia de este museo, no cuentan con un presupuesto de operaciones de USD 320 millones al año y un legado de unos USD 3 600 millones.



"Muchos museos están usando todas las reservas que tienen para sobrevivir este mes", dijo al diario neoyorquino Laura Lott, presidenta y directora ejecutiva de la Alianza Estadounidense de Museos.



Cerca de una tercera parte de los museos evaluados en EE.UU. ya operaban en números rojos o muy cerca de ellos antes de desatarse la pandemia del coronavirus, subrayó Lott. Esto significa para la experta que un tercio de los centros no podrán volver a abrir sus puertas si la crisis continua.



"Esta es la situación más extrema que he vivido en mis 25 años como profesional de las finanzas del arte", agregó. El Met, que se prepara para una difícil situación económica, ha desarrollado una respuesta en tres fases: que todos los empleados trabajen desde sus hogares hasta el 4 de abril mientras el museo evalúa los despidos o jubilaciones voluntarias, seguido de una evaluación del control de gastos de abril a julio para ver cómo se pueden reducir costes.



En su tercera fase, prevista desde julio hasta octubre, prevé reabrir "con un programa reducido y menores costes estructurales ya que se anticipa una menor asistencia durante al menos un año por la reducción nacional y global del turismo".

“Estamos intentando ser todo lo proactivos que podemos en un ambiente de profunda incertidumbre", dijo Weiss en su email. "Nos quedó muy claro que esta es una situación muy grave y que requiere de acciones significativas de inmediato", agregó.