El Met expondrá la primera línea decorativa del arquitecto Frank Lloyd

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

El Museo Metropolitano de Nueva York abrirá las puertas la próxima semana de una exposición dedicada al reconocido arquitecto estadounidense Frank Lloyd Wright que recoge muestras de la primera línea de elementos decorativos que creó para el consumidor medio y que salió a la venta en 1955.

La exhibición 'Frank Lloyd Wright Textiles: The Taliesin Line', que podrá verse durante más de un año desde el próximo lunes 20 de mayo del 2019, reúne telas estampadas, papel para empapelar paredes y vasijas hechas con madera de caoba, muchos de los cuales fueron adquiridos recientemente por el museo.

Los diseños fueron resultado de una propuesta de la editora de la revista de decoración 'House Beautiful', Elizabeth Gordon, que Wright aceptó y le llevó a diseñar tejidos y papel de pared, muebles, tonos de pintura, alfombras y detalles decorativos que ocuparon al completo la edición de noviembre de 1955 de esta publicación.

De las cinco líneas de producción, sólo se llegaron a sacar al mercado tres: la de textiles y papel de pared, las pinturas y los muebles, aunque fue la primera la que mayor éxito comercial obtuvo y que estuvo produciéndose durante más de una década.

Inspirada en los elementos arquitectónicos de Wright y en algunos de sus edificios, el diseñador la bautizó como la 'Línea Taliesin', que plasmó en un libro de muestras del que se hicieron cien ejemplares, accesibles sólo para personal comercial, uno de los cuales estará expuesto en el Met.

La 'Línea Taliesin' continuó influyendo el mundo del diseño durante décadas, y la compañía Schumacher, que producía los textiles, sacó a la venta una versión actualizada en 1986 y otra en 2017 para marcar el 150 aniversario del nacimiento del arquitecto.

En la exposición del museo neoyorquino también podrán verse dos ejemplares de las vasijas de madera de Wright, de los cuales se fabricó un número muy limitado al no llegar nunca al público general.

Además de esta exhibición, el Met cuenta con otra muestra complementaria, 'Frank Lloyd Wright: Designs for Francis and Mary Little', que refleja los diseños que el arquitecto ideó para el matrimonio formado por Francis y Mary Little, sus destacados mecenas y para los que construyó dos residencias, una en el estado de Illinois y otra en Minesota.