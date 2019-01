Message in a bottle, el espectáculo de baile y música de The Police

LEA TAMBIÉN

El teatro Sadler Wells de Londres anunció hoy (29 de enero del 2019) que estrenará en 2020 Message in a bottle (Mensaje en una botella), un nuevo espectáculo de baile inspirado en la música de Sting, el mítico cantante de la banda británica The Police.

La función, que se estrenará el 6 de febrero del año que viene y estará en cartel hasta el 21 de marzo, fue coreografiada por la artista Kate Prince y sus responsables la definen como "una original danza lírica hip hop, combinada con una música impresionante", que pretende contar "una historia edificante de humanidad y esperanza".



Message in a bottle, que tras su estreno en la capital británica iniciará una gira nacional e internacional, contará con clásicos de la banda londinense como Every breath you take, Roxanne, Every little thing she does is magic o Walking on the moon.



Sting, quien primero saltó a la fama como vocalista de la banda The Police, dijo que el espectáculo es una gran combinación de la música de la banda y "el exitoso trabajo de una coreógrafa con tanta reputación como Kate Prince".



"Fui testigo de uno de los primeros ensayos y estuve muy emocionado por el potencial. Siempre es interesante cuando alguien de otro campo ofrece una perspectiva nueva e inesperada sobre tu trabajo y estoy ansioso por verlo", afirmó el cantante.



La coreógrafa se confesó una "fan de Sting y The Police" durante toda su vida y afirmó que les vio tocar en directo cuatro veces.



"Como coreógrafa, cuando escucho música siempre me siento inspirada para crear danza, y la música de Sting, que lleva más de treinta años sonando en mis auriculares, me hizo pensar lo mismo: Quiero hacer una coreografía sobre ella", apuntó.

Las entradas se pondrán a la venta a partir del 25 de febrero y la reserva prioritaria se abrirá el 18 de ese mes.