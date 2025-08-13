‘Merlina’ regresa a Netflix con su segunda temporada y los fanáticos pueden sumarse a la fiebre activando el ‘modo Merlina Addams’ en WhatsApp. Este cambio es solo estético y modifica el ícono de la aplicación usando el programa Nova Launcher, según La Nación.

📱 Cómo activar el ‘modo Merlina Addams’ en WhatsApp

Este método no altera las funciones internas de la ‘app’, solo reemplaza el logo por una imagen del personaje. Nova Launcher permite personalizar íconos, fondos y tipografías en Android.

Descargar Nova Launcher desde Google Play.

Configurar la ‘app’ como predeterminada.

Buscar o crear (con inteligencia artificial) un ícono PNG alusivo a ‘Merlina’.

Mantener presionado el ícono de WhatsApp y seleccionar “Editar”.

Sustituir la imagen y confirmar el cambio.

💡 Para revertirlo: desinstalar Nova Launcher desde Play Store

No es una función oficial de WhatsApp.

Compatible solo con Android.

El ícono debe ser PNG y con fondo transparente.

El cambio no afecta chats ni contactos.

La ‘app’ Nova Launcher es gratuita con opciones premium.

🎬 ‘Merlina’ temporada 2: fecha y novedades

De acuerdo con Vogue, Netflix ha estrenado la segunda temporada en dos partes: el 6 de agosto y el 3 de septiembre de 2025. La producción, dirigida por Tim Burton, trae de regreso a Jenna Ortega, Catherine Zeta-Jones y Luis Guzmán.

Ocho episodios divididos en dos partes.

Nuevos actores invitados como Steve Buscemi y Lady Gaga.

Rodaje realizado en Irlanda.

Más terror y misterio en la trama.

Confirmada una tercera temporada.

⚙️ Qué es un launcher

Un launcher es una ‘app’ que modifica la interfaz de Android. Permite cambiar íconos, tipografías y fondos sin afectar el funcionamiento interno del sistema.

Pueden simular interfaces de otras marcas.

Algunos incluyen animaciones y gestos personalizados.

Nova Launcher es uno de los más descargados.

Se configura como pantalla principal.

Sus cambios son reversibles.

