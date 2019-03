¿Cambia algo en nuestras vidas si Mercurio está retrogrado?

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Según la astrología, que es el conjunto de tradiciones y creencias que relacionan los eventos planetarios con sucesos terrenales, cuando Mercurio está retrogrado se debe tomar precauciones porque los problemas de la vida cotidiana se acumulan. Precisamente en esta cuarta semana de marzo del 2019, el primer planeta del Sistema Solar está experimentando esta fase.

Rick Fienberg, miembro de la Sociedad Astronómica de Estados Unidos explica que desde el hemisferio norte parece que este Planeta se moviera de izquierda derecha, pero tres o cuatro veces al año sucede una ilusión óptica que hace que pensemos que el planeta está yendo en sentido inverso, en ese momento está retrógrado.



Este efecto visual pasa cuando Mercurio pasa entre la Tierra y el Sol y rebasa a nuestro Planeta y nos hace pensar que ha tomado una dirección opuesta a la habitual y sucede entre tres o cuatro veces al año. La primera se inició el pasado 5 y se extenderá hasta este 28 de marzo. Las siguientes serán entre julio y agosto y entre octubre y noviembre.



La respuesta contundente de científicos y astrónomos a la pregunta de si algo cambia en la vida de las personas cuando Mercurio está retrógrado es no. Sin embargo, páginas dedicadas a la astrología en Internet, como Astrocentro, dan varios consejos de que no se debe hacer en esta fase planetaria. Por ejemplo, recomiendan evitar reparar los vehículos, firmar contratos y hablar sin reflexionar.



La gente se toma estos temas muy en serio por la popularidad que ha logrado la astrología en los últimos años. Según explica The New York Times, una página dedicada a estos temas recibió cerca de 300 millones de visitas en el último año. Por otro lado, datos de Google aseguran que desde el 2013 el número de búsqueda de las palabras Mercurio retrógrado ha aumentado.



Pero expertos recomiendan no tomarse tan en serio estos asuntos, sobre todo si esto implica dejar de hacer temas trascendentales para la vida.