Estos fueron los últimos mensajes con vida de Chadwick Boseman, el actor que dio vida a Black Panther

Genuino, amable, generoso. Así era el actor afroamericano Chadwick Boseman -intérprete de Black Panther en el Universo Cinematográfico de Marvel (UMC)-, quien falleció el viernes 28 de agosto del 2020. El intérprete -uno de los artistas más queridos en su comunidad- enluta a Hollywood y a los millones de seguidores de uno de los personajes que más destacan de Marvel.

Además de ser admirado por su trayectoria y dotes actorales, Boseman nunca dejó de levantar la voz por los derechos de la comunidad afro en el mundo y ser portavoz del movimiento Black Lives Matter (Las vidas negras importan, en español).



Durante sus últimos meses de vida, el actor continuó esparciendo el mensaje de derechos humanos en sus redes sociales, sobre todo, después del asesinato del deportista George Floyd, a manos de la policía estadounidense.



El 24 de junio último, por ejemplo, Boseman escribió: “Demuestra que las vidas negras son importantes para Hollywood”. El artista acompañó su mensaje con el hashtag #Hollywood4BlackLives.



Días antes, el 19 de junio, además, el actor recordó la proclamación de Emancipación de los ciudadanos afro en Estados Unidos. “El conocimiento siempre ha sido poder, pero el 19 de junio de 1865, más de dos años después de la Proclamación de Emancipación, el conocimiento finalmente trajo la libertad retrasada a los esclavos en Texas. Acercándonos a la ratificación de la decimotercera enmienda en diciembre de 1865", relató.



Para el intérprete, "comprender nuestra historia es una de las muchas formas de romper el ciclo de injusticia racial en este país”. ⁣



Además, Boseman instaba a sus seguidores a gritar frente a las injusticias. "Levanta y amplifica las voces negras. Apoya a las empresas de propiedad negra. Comuníquese y sea mentor. ⁣155 años después, intentemos aprender de nuestro pasado para poder crear juntos un futuro mejor. No solo hoy. Todos los días”.

Horas antes -ese mismo día- el artista decía que en la historia fundacional de su nación "su base económica, su estándar social, su sistema penal, su protección de la propiedad... La supremacía blanca y el prejuicio racial son sus condiciones preexistentes. El cambio está aquí”, escribía.



Su última publicación en Instagram fue el 11 de agosto último. Allí, el actor mostraba su apoyo a Kamala Harris, candidata a la Vicepresidencia demócrata para las próximas elecciones en Estados Unidos. “Sí, Kamala Harris”, dijo, con una fotografía de ambos.





El intérprete nunca habló públicamente de su padecimiento de cáncer de colon, por lo que su deceso tomó por sorpresa a sus seguidores.

El actor participó en otras películas del Universo Cinematográfico de Marvel (UCM) como 'Captain America: Civil War' (2016), 'Avengers: Infinity War' (2018) y 'Avengers: Endgame' (2019). Estaba previsto que vuelva a retomar su rol en 'Black Panther II' cuyo estreno se había anunciado para el año 2022.



Fuera de Marvel, Boseman actuó en filmes como '21 Bridges' (2019), 'Get on Up' (2014), 'Marshall' (2017) y 'Da 5 Bloods' (2020).



Tras conocerse su deceso, el actor se volvió tendencia en la red social Twitter. La Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de EE.UU., entidad encargada de la entrega de los premios Oscar, dijo que la muerte de Boseman es una "pérdida irreparable" y destacó que el actor "trajo fuerza y luz a la pantalla".