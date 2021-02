'Nunca dejes de creer en ti', el mensaje de un profesor a su estudiante en un examen que se ha vuelto viral

"¡Gracias y mil veces gracias! Por tener el placer de ser tu profesor, por ver tu trabajo, tu actitud y tu interés en la materia. Te superas día a día. ¡Eres admirable! ¡Nunca dejes de creer en ti! ¡Vales mucho!", este fue el mensaje que un profesor en España le escribió a una de sus alumnas y que se volvió viral el viernes 19 de febrero del 2021.



Ángel Tercero Felipe fue el profesor que escribió estas emotivas palabras. Lo hizo en el examen de una de sus alumnas de segundo de bachillerato en un instituto de Albacete, en el sur de España.



Pero este no es el primer mensaje que el maestro escribe en las pruebas de sus alumnos, en una entrevista con el medio español ABC explica que es algo común. "Es una costumbre mía porque es la manera que tengo de decirles a cada uno lo que pienso de ellos; sobre cómo mejoran y cómo evolucionan, lo que también les motiva mucho".



Sin embargo, no siempre los mensajes son de felicitación y cuando el maestro debe exigir más a sus alumnos también lo hace. "En lugar de hacerlo en público, lo expreso en el examen. Y siempre lo hago para motivarlos", comenta el educador.



Al iniciar su curso, le preguntó a Lucía - la alumna que recibió el mensaje de apoyo viral en su examen - qué quería ser de grande, ella respondió que doctora. Por esta razón, en una de las respuestas en la prueba de Química de la estudiante el maestro redactó:



"Buen procedimiento y excelentes explicaciones. ¡Ha sido un honor trabajar contigo, Lucía! Vas a ser una médico fabulosa. No dejes de creer en ello. Ayuda a los demás, sigue aprendiendo y nunca olvides seguir siendo feliz. ¡Te mereces lo mejor de lo mejor. Mucha suerte 'doctora Sánchez Velasco'. A por ello".​

más profes así por fi🥺❤️ pic.twitter.com/6I3VFYzlJG — Lu (@sanchez_luciiaa) February 17, 2021



Los alumnos de Ángel Tercero Felipe resaltan el trabajo de su profesor, según publica el medio ABC. Ellos creen que sus palabras de motivación son un aliento para salir adelante.