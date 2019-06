El desconsolado mensaje de Ofelia Fuentes, la madre de Edith González: 'Me voy a ir contigo, hijita'

LEA TAMBIÉN

Ofelia Fuentes, la madre de la actriz mexicana Edith González, está profundamente afectada por el deceso de la intérprete. Así lo reportan medios internacionales que revelan nuevos detalles sobre la despedida de González, recordada por sus papeles en 'Doña Bárbara', 'Corazón Salvaje' y más.

Lorena Velázquez, amiga de González, visitó el programa 'Venga la alegría' de la TV Azteca de México. Allí contó que uno de los momentos más dramáticos del funeral de la actriz fue ser testigo del sufrimiento de su madre. Según su relato, Fuentes dijo "me voy a ir contigo, hijita", ante el ataúd en el que estaban los restos de la actriz.



Velázquez añadió que Fuentes "está muy frágil, está muy triste. Tiene un dolor muy profundo y yo tengo que decirle, 'no, no te me apagues, tienes que estar con Constanza'", refiriéndose a la hija de Edith González, "tienes tu hijo, tienes muchas cosas por que vivir".

También se conoció que durante el funeral, Fuentes no hallaba consuelo por la muerte de su hija: "Se nos fue mi niña. No hallo palabras para darle a mi México, a mi pueblo México; se me fue mi niña, pero queda mi pueblo México", dijo en la ceremonia que tuvo lugar en el teatro Jorge Negrete de Ciudad de México.

En el teatro Jorge Negrete de Ciudad de México se realizó un homenaje a la intérprete mexicana Edith González, fallecida el 13 de junio del 2019. Foto: EFE.

La actriz también contó que no logró comunicarse con Edith González cuando se enteró de las complicaciones que estaba teniendo en su salud. "Le hablé a Edith al celular y me contestó Constanza y me dijo 'tía Lole', le dije: 'mi vida, pásame a tu mamá porque la quiero saludar', y me dice 'está ocupada', y oí que Edith, con su voz dijo: 'dile que luego le hablo'... y ya no me habló", contó.



Edith González murió el pasado 13 de junio del 2019 tras un súbito deterioro de su salud del que, en su momento, trascendieron pocos detalles, pues la intérprete se encontraba lejos de la escena de las telenovelas desde que en el 2016 se retiró de los escenarios para dedicarle tiempo al tratamiento por el cáncer de ovario que le había sido diagnosticado en ese año.



Fue la propia González quien hizo público el diagnóstico que había recibido. "Estoy fuerte, llena de vida y trabajando. Solo espero que me acompañen con su amor y respeto", dijo en un mensaje que difundió en la red social Instagram.

En el 2017, la actriz anunció que había superado la enfermedad. Sin embargo, en abril del 2019 sufrió una recaída. Su hermano, Víctor Manuel González, contó que la actriz se despidió de su médico con una sonrisa cuando este le informó que no se podía hacer más por su salud.

Víctor Manuel también contó que su hermana dejó este mundo en paz mientras escuchaba cantar a su hija y a su sobrina. "Se quedó dormida. Se fue con una tranquilidad. Sus hijas, porque incluyo a mi hija, le cantaron una canción. Le tocaron la guitarra. Ambas le cantaron y ella fue plácidamente durmiéndose", aseguró.