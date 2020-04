'No me pagues el alquiler dos meses', el mensaje que conmovió a una enfermera en Argentina

LEA TAMBIÉN

La argentina Mayra Berón es enfermera y está en la primer línea de la batalla que el país lleva contra el covid-19. Por ello, la propietaria del departamento que arrienda para vivir decidió tener un gesto que la conmovió. Berón difundió la historia en redes sociales donde se viralizó.

Berón y la mujer que le arrienda el espacio, identificada como Mercedes, están teniendo una conversación. "Hay gente linda aún, también están los que nos tratan mal en la calle porque piensan que los vamos a contagiar, pero bueno", le comenta la enfermera a Mercedes. Se refiere a incidentes que se han registrado en Argentina y en varios países en los que trabajadores de la salud son discriminados por estar expuestos al covid-19.



Entonces Mercedes envía el conmovedor mensaje. "En agradecimiento a lo que haces no me pagues el alquiler dos meses", le dice. En un inicio, Berón rechazó la oferta, alegando que la mujer necesitaba del ingreso del arriendo, pero Mercedes insistió.



"No importa. Es mi colaboración por todo lo que haces. De verdad". A lo que Berón le responde "me estás haciendo lagrimear. Gracias enserio". Mercedes finalmente le dice que espera que las lágrimas sean de alegría.

En Facebook, Berón escribió que compartía el gesto de la mujer "porque no solo hay que publicar cosas desagradables". En su publicación agradeció a Mercedes "por tan lindo regalo para conmigo y ojalá existan más personas como ella. Hoy no nos llevamos nada al cajón, más que lindos gestos como estos".

La publicación, hecha el pasado 6 de abril del 2020 en Facebook, suma hasta este jueves 9 de abril más de 5 500 compartidos y supera las 2 200 reacciones en la red social. En los comentarios, los usuarios de la red social aplaudieron el gesto de Mercedes, pero no perdieron la oportunidad para agradecer a la enfermera por luchar contra la pandemia.