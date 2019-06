El mensaje que Alejandra Guzmán envió a su hija Frida Sofía tras iniciar una relación con su expareja

LEA TAMBIÉN

La polémica despertó en el interior del núcleo familiar de la artista mexicana Alejandra Guzmán. Frida Sofía, su única hija, reveló el pasado jueves 23 de mayo del 2019 a medios de entretenimiento mexicanos que su madre no estuvo presente durante su adolescencia, además de que -según ella- Guzmán inició una relación sentimental con su ex pareja, Christian Estrada.

Afectada, y en medio de un concierto que ‘La Guzmán’ presentó ayer (2 de junio del 2019) en el Anfiteatro Anselmo Valencia de Arizona (Estados Unidos), envió un mensaje convertido en canción para su hija y le dedicó uno de sus mayores éxitos: Llama por favor.



Entre las luces y los gritos de sus seguidores, Guzmán caminó hacia el centro del escenario. Tomó el micrófono y los primeros acordes del tema comenzaron a sonar. Aunque la letra de la melodía parecería hacer una apología a un amor fallido, la intérprete pronto sollozó y dijo: “Mi Frida”.



Lo hizo más de tres veces, mientras avanzaba con la canción. “Me falta voluntad, no me puedo concentrar y no encuentro la salida”, entonaba, mientras su público la seguía con una ola sonora.

Tras su actuación, el show continuó con normalidad, hasta que llegó el momento de que Guzmán presente Te esperaba, una canción que -según contó la misma artista en 1993- era una carta que escribió para su hija Frida Sofía, previo a su nacimiento.



Pese al ‘llamado’ de Alejandra Guzmán, su hija no la ha contactado desde hace al menos seis meses, según lo confirmó al programa de variedades ‘Suelta la sopa’ el jueves 30 de mayo del 2019.

El conflicto entre Frida Sofía y su madre se inició en abril de este año. La joven, de 27 años, comenzó a llamar la atención de las redes sociales cuando comenzó a criticar a su tía Sylvia Pasquel y a su sobrina, Michelle Salas, conocida por ser YouTuber y única hija del intérprete mexicano Luis Miguel.



Sin embargo, el clímax llegó cuando declaró a las cámara de ‘Suelta la sopa’ que, aunque intentó comunicarse con su madre, ella jamás contestó. “Ya no hay comunicación, ya no hay respeto, la última vez que le hablé fue en Navidad y no me contestó, y ya decidí no hablarle tampoco”, reveló.



La tarde de ese mismo jueves, Frida Sofía afirmó en sus redes sociales que su madre comenzó una nueva relación con su expareja, el socialité Christian Estrada. Ella publicó una serie de capturas que -según ella- son conversaciones que mantuvo con su madre en el 2015.



"Me siento muy incómoda y me duele mucho saber que has ido más de una vez al barco con él. Si me quieres y si te pones en mis zapatos un segundo te pido que recapacites, que saques el dinero y lo inviertas con alguien que no sea mi exnovio. Es solo dinero. Ojalá y lo entiendas. Te amo", dice el texto de una de las imágenes.

Frente a las publicaciones, ‘La Guzmán’ dijo a 'Suelta la sopa' que ama a su hija y que "espera la llamada".

