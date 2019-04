'Men in Black' renace de la mano de Chris Hemsworth y Tessa Thompson

LEA TAMBIÉN

La era de Tommy Lee Jones y Will Smith como 'Hombres de Negro' terminó y ahora son Chris Hemsworth y Tessa Thompson los que se enfundan el clásico traje en la continuación de la trilogía original: 'Men in Black: International'.

Las aventuras de los agentes Kay (Lee Jones) y Jay (Smith) llegaron a su fin en 2012 cuando se estrenó la cinta que cerraba un ciclo. Sin embargo, en una época en la que las reinterpretaciones, los remakes y los reboots están a la orden del día, el director Felix Gary Gray se puso manos a la obra para conducir la cuarta toma de esta saga, con Hemsworth y Thompson como protagonistas.



"Se ha intentado hacer algo único con la franquicia que no se haya hecho antes", explicó el actor australiano en una charla con periodistas en la que estuvo EFE.



Esta máxima pasa por dejar a un lado la amistad a trompicones de Lee Jones y Smith, abandonar Nueva York y optar por una nueva pareja de larga trayectoria, además de por el alternativo Londres.



El australiano y la estadounidense se conocen de citas anteriores como 'Thor: Ragnarok (2017)', lo que, según Hemsworth, ha ayudado a que la química entre los personajes haya fluido y que, por su parte, Thompson, compara con sus antecesores en el puesto.

"Absolutamente. Tuvimos una conversación sobre cómo sería el papel, quién sería la chica y ella estaba en lo más alto de la lista. Querían algo diferente para la dinámica de la película, para la química de la misma. Ha sido muy divertido", expresó Hemsworth.



"La relación entre Tommy y Will durante las tres películas se basa en que cada uno aprende cosas del otro y al final son mejores, y sus personajes crecen por el hecho de estar en la compañía del otro. Es una de las peculiaridades de esta franquicia", añadió la actriz.



Una de las primeras preguntas que asaltan a la pareja es si durante el film surgirá algún tipo de relación amorosa entre ellos. "No podemos hablar sobre ello", respondió Chris entre risas, mientras que Tessa explicó que "sería un spoiler" desvelar ese secreto.



Y es que sus papeles les van a unir en la lucha por descubrir quién es el topo o soplón existente en la organización de los Men in Black. Hemsworth interpreta al agente H, uno de los más respetados de las oficinas de Londres, en tanto que Thompson es la novata de la pareja y se convierte en el comienzo de la película en la nueva incorporación de la organización.



Obsesionada durante toda su vida con los alienígenas, la renombrada como agente M ayudará en la búsqueda del infiltrado en localizaciones como Nueva York, Londres, Marruecos e Italia.



"Ella es científica, muy lista, y vive con ello. Es curiosa sobre el mundo que le rodea. Está dispuesta a descubrir todo lo que rodea a este mundo y salir al espacio a estar constantemente sorprendida por lo que ofrece esta organización y su nuevo trabajo", explicó Thompson.



Preguntada por lo que supone enfundarse el característico traje, la actriz afirmó que es algo de lo que es muy fan y comentó, en tono de broma, que es más cómodo que los uniformes de Thor.



"La primera vez que me lo puse le dije a un compañero que se estaba encargando de los trajes, que se imaginara cómo sería si todo el mundo tuviera que vestirlos todo el día, pero es algo que me encanta, incluso en mi vida diaria", añadió.



Hemsworth y Thompson llevan el peso protagonista de la película, pero a ellos se unen otros actores de calibre como Liam Neeson, jefe de la división del MIB (Men in Black) en Londres, y Emma Thompson, quien retoma su pael como agente O. No se descartan, además, otros cameos a lo largo del film.



La cuarta parte de los Hombres de Negro verá la luz el próximo 14 de junio.