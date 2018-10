Las mejores 20 películas de terror de los últimos 20 años, vote por su favorita

LEA TAMBIÉN

La revista Variety difundió este 18 de octubre del 2018 su listado de las mejores películas de terror de los últimos 20 años. En la lista aparecen películas recientes como 'A Quiet Place' y otras más antiguas como 'The Descent'.

Según el sitio, el listado que presenta es un "catálogo de miedos y obsesiones cinemáticas que definen una era". Los cinco primeros lugares de la clasificación creada por Variety los ocupan los filmes 'Get Out' (2017), 'Audition' (1999), 'The Blair Witch Project' (1999), 'The Sixth Sense' (1999) y 'What Lies Beneath' (2000).



