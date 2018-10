Estos son los mejores lugares para visitar en el 2019, según Lonely Planet

LEA TAMBIÉN

El año pasado fue Sevilla, pero en su nueva edición la guía de viaje Lonely Planet encumbra a Copenhague, la capital danesa, como el mejor destino turístico para 2019, mientras que Ciudad de México figura en el quinto lugar de la lista de las urbes más recomendadas.

En su selección Best in Travel 2019 que se publica, Copenhague aparece en el primer lugar de las diez ciudades escogidas. "Limpia, verde, compacta. Copenhague es una ciudad modélica", afirma la famosa guía. "En el centro circulan más bicicletas que automóviles , y las aguas azules del puerto son lo suficientemente limpias como para darse un refrescante baño en verano", agrega.



En Lonely Planet's Best in Travel 2019 se elogia de Copenhague además la diversidad de su gastronomía, así como las instalaciones para incinerar residuos de Amager Bakke, que cuentan con pistas de esquí y rutas de senderismo.



La guía también destaca como digno de contemplar el centro cultural futurista BLOX, un diseño del arquitecto Rem Koohaas. Para mediados de 2019 está previsto que se amplíe la red de metro, lo que facilitará el recorrido por la ciudad, indica la publicación.



Entre las 10 ciudades a visitar en 2019, después de la capital danesa figura Shenzhen, el 'Silicon Valley' de China, seguida de Novi Sad, la segunda mayor ciudad de Serbia; Miami, en el estado de Florida; Katmandú, en Nepal; y la capital mexicana, Ciudad de México.



También se han incluido Dakar, en Senegal; Seattle, en el estado de Washington, así como la ciudad costera croata de Zadar y la ciudad marroquí de Meknes.



En 2018 Lonely Planet colocó Sevilla en el primer lugar de la lista, seguida de Detroit, la capital australiana de Canberra, la ciudad portuaria alemana de Hamburgo y Kaohsiung, en Taiwan.



En el 2017 la ciudad que encabezó la lista fue la francesa Burdeos; en 2016, Kotor, en Montenegro; en 2015 la capital estadounidense, Washington, y en 2014, París.



Entre las 10 regiones que se recomienda visitar en 2019, el primer lugar lo ocupa el Piamonte, en el noroeste de Italia. La región natal de Leonardo da Vinci ofrece arte y todo tipo de disfrute para los sentidos, afirma la guía.



Las pintorescas montañas de Catskills, en el estado norteamericano de Nueva York, se sitúan en segundo lugar, seguidas del norte del Perú; la zona semidesértica de Red Centre, en Australia, y las Highlands y las islas de Escocia.



Les siguen el lejano este de Rusia; el estado indio de Gujarat; la provincia de Manitoba en Canadá; Normandía, en el norte de Francia, y la región vinícola del valle del río Elqui, en Chile.

Entre los 10 países a visitar en 2019 encabeza la lista Sri Lanka, seguida de Alemania, Zimbabwe, Panamá, Kirguistán, Jordania, Indonesia, Bielorrusia, las islas africanas São Tomé y Príncipe y la nación centroamericana de Belize.