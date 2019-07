Estos son los mejores libros de memorias, según The New York Times

LEA TAMBIÉN

The New York Times reunió a sus críticos literarios para seleccionar los 50 mejores libros de memorias escritos durante los últimos 50 años. El resultado de esta iniciativa fue plasmada en un nota, de reciente publicación, donde aparecen varias joyas literarias poco conocidas por los lectores.

Uno de esos libros es ‘Patrimonio. Una historia verdadera’, la obra que Philip Roth publicó en 1991. En estas memorias, el escritor estadounidense cuenta la historia de Herman, un agente de seguros jubilado, de 86 años, que vive con la tragedia de haber perdido a su esposa y la noticia de que tiene un tumor cerebral.



Herman es el padre de Roth, un hombre que pertenece a la segunda generación de migrantes judíos que llegaron a Estados Unidos a finales del siglo XIX. Su presencia en este libro no solo sirve para que los lectores se enteren detalles de la relación que tiene con su hijo, sino para conocer la historia de Newark y parte de la identidad de los estadounidenses.



En esta selección, donde escasean los autores hispanoamericanos, también aparece ‘La Habana es un espejo’, de la periodista y escritora mexicana Alma Guillermoprieto. El libro, publicado en el 2005, es una radiografía de la vida cotidiana en Cuba, a partir de su estancia como profesora de danza durante los años 70.



En estas memorias, la autora, esboza un análisis de la revolución castrista a partir de lo que vive en primera persona dentro y fuera de su espacio de trabajo. Guillermoprieto cuenta cómo es la vida en la calle, cuál es el lenguaje que se maneja y qué es lo que piensan las generaciones más jóvenes.



A esta autora le interesa que el lector vea a La Habana a través de las sensibilidades que puede generar la danza, pero al mismo tiempo busca que sienta la crudeza de un régimen que lo controla todo, inclusive el mundo del arte.



Si hay un encanto en esta lista de libros, diseñada por The New York Times, es la diversidad de mundos y autores incluidos. Allí está ‘Persépolis’, de la escritora franco iraní Marjane Satrapi, una de las historietas más populares de los últimos años, donde da cuenta de su vida pero también de la vida su país de origen, Irán.



Satrapi narra, sin empachos, cómo es la vida de una mujer en un régimen fundamentalista. La historia comienza en 1979, poco antes de la revolución islámica iraní, y avanza mostrando cómo su vida, en medio de una familia progresista, se ve afectada cuando tienen que salir del país porque se dan cuenta de que las ideas por las que siempre han luchado son olvidadas.

Entre esas memorias imprescindibles para un lector también aparecen ‘Infancia’, de J. M. Coetzee, donde el Premio Nobel de Literatura del 2003 cuenta, por ejemplo, su fracaso como boy scout y su necedad por ser un católico romano; y ‘Una historia de amor y oscuridad’, de Amos Oz, en el que se narra la historia de la Europa fascista de la primera parte del siglo XX.