Elija a la mejor película de terror de los últimos 18 años

El terror es un género dentro de la industria cinematográfica que cuenta con una gran acogida, por parte de un público deseoso de experimentar intensas emociones, en la seguridad que ofrece la butaca de una sala y con una bolsa de ‘snacks’. Y aunque no es una regla, octubre y noviembre, que coinciden con las fiestas de Halloween y la conmemoración de los difuntos, son los meses preferidos para los grandes estrenos de terror.

En el género hay opciones para todos los gustos, con películas que van desde el terror más depurado y otras que coquetean con el drama, el romance o la comedia. También hay producciones que apuestan por el realismo que pueden ofrecer los actores reales y otras que se juegan por el impacto visual de los efectos especiales y la animación.



Desde distintas miradas, cada uno de estos filmes busca hacerse lugar en la historia del género, donde hay películas que, más allá de sus cualidades técnicas o artísticas, han marcado un precedente por su capacidad de convocatoria a las salas de cine.



Tres películas que pertenecen al ‘Warrenverso’ creado por James Wan (‘The Conjuring’, The Nun’ y ‘Anabelle Creation’) figuran entre las 10 películas más taquilleras de las últimas cuatro décadas, según cifras del portal Box Office Mojo. Existen, asimismo, otras que la crítica puso entre las mejores de su género.



‘47 Meters Downs’, ‘Sadako (The Ring)’, ‘Zombieland: Double Tap’, ‘Doctor Sleep’, ‘Haunted Road 2’, ‘The Hole in the Ground’ y ‘Mercy Black’ son los nuevos títulos de terror que tienen previsto su estreno en la cartelera ecuatoriana hasta el próximo 29 de noviembre del 2019. A estas se junta ‘Extremely Wicked, Shockingly Evil, and Vile’, un biopic sobre Ted Bundy uno de los más peligrosos asesinos en serie de los años 70 en Estados Unidos.

Si es de aquellos espectadores que disfruta del género, nos gustaría saber cuál de las siguientes películas, desde el año 2001 en adelante, ha sido capaz de quitarle el sueño y acelerar su pulso y respiración hasta la angustia o si le gustaría verla de nuevo en la pantalla grande.