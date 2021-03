Meghan Markle dice que la realeza británica estaba preocupada por cuán oscura sería la piel de su hijo

Meghan Markle, la esposa del príncipe británico Enrique, dijo que había preocupaciones sobre cuán oscura sería la piel de su hijo Archie antes de su nacimiento y que eso explica por qué no se le dio el título de príncipe.

Meghan, cuya madre es negra y su padre es blanco, dijo que era ingenua antes de casarse y entrar en la familia real en 2018, pero que terminó teniendo pensamientos suicidas y considerando autolesionarse después de pedir ayuda pero no obtener ninguna.



"No querían que fuera un príncipe o una princesa, sin saber cuál sería el género, que sería diferente en el protocolo y no iba a recibir seguridad", dijo Meghan en una entrevista con Oprah Winfrey transmitida en CBS en la noche del domingo 7 de marzo del 2021.



"En esos meses en los que estaba embarazada, casi al mismo tiempo teníamos una conversación paralela de 'no te darán seguridad, no te darán un título' y también preocupaciones y conversaciones sobre cuán oscura podría ser su piel cuando nazca".



Ella evitó decir quién había expresado tales preocupaciones. Al ser preguntada sobre si quería guardar silencio o había sido silenciada, respondió: "Esto último".



La muy esperada entrevista intensificará una disputa ya enconada entre Meghan y Enrique por un lado y la monarquía británica por el otro.



La pareja ha renunciado a sus deberes reales y está comenzando una nueva vida en Estados Unidos. Enrique dijo que se fue por falta de comprensión y porque le preocupaba que la historia se repitiera, una referencia a la muerte de su madre Diana en 1997.



Según afirmó, no había pillado por sorpresa a su abuela, la reina, ya que la respetaba demasiado, aunque su padre, el príncipe Carlos, había dejado de atender sus llamadas.



"Tuve tres conversaciones con mi abuela y dos con mi padre antes de que dejara de atender mis llamadas. Y luego me dijo, ¿puedes poner todo esto por escrito?", dijo Enrique.



Sus detractores dicen que la pareja quiere el glamour de sus cargos sin la dedicación que requiere o el escrutinio que conlleva. Para sus partidarios, su trato muestra cómo una institución británica obsoleta ha arremetido contra una mujer moderna y birracial, con matices de racismo.



"La reina ha sido maravillosa"



También ha habido acusaciones de intimidación contra Meghan que aparecieron por primera vez en el periódico The Times antes de la comparecencia de la pareja.



El Palacio de Buckingham, que hasta ahora no ha hecho comentarios sobre la entrevista, dijo que investigaría las acusaciones y aseguró estar "muy preocupado".



En respuesta al reporte, una portavoz de Meghan dijo que estaba "triste por este último ataque a su persona, sobre todo como alguien que ha sido blanco de acoso a sí misma".



Meghan dijo a Winfrey que las personas dentro de la institución real no solo no la protegieron contra afirmaciones maliciosas, sino que mintieron para proteger a otros.



"Fue solo una vez que nos casamos y todo comenzó a empeorar cuando llegué a comprender que no solo no estaba protegida, sino que ellos estaban dispuestos a mentir para proteger a otros miembros de la familia", dijo Meghan.



"Está la familia, y luego está la gente que dirige la institución, esas son dos cosas separadas y es importante poder dividir eso porque la reina, por ejemplo, siempre ha sido maravillosa conmigo", agregó.



Meghan dijo que había sido ingenua antes de su boda y que no se dio cuenta de con qué se casaba cuando se unió a la familia real británica.



"Diré que lo analicé ingenuamente, porque no crecí sabiendo mucho sobre la familia real", señaló.