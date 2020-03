Meghan Markle busca un papel en producciones taquilleras de Hollywood

LEA TAMBIÉN

Meghan Markle, esposa del príncipe Harry, quiere volver a la actuación que dejó tras ingresar a la realeza y está buscando papeles en producciones taquilleras de Hollywood. Así lo informó el 1 de marzo del 2020 el tabloide británico Daily Mail que además menciona que una fuente confirmó que la duquesa está planeando una serie de reuniones.

Markle no ha ocultado su deseo de regresar al trabajo. El pasado 11 de enero, el diario británico The Times dijo que Markle firmó un contrato con la estadounidense Disney para grabar una voz en off, una producción por la cual la empresa hará una donación a una organización que protege a los elefantes.



El estudio también posee Marvel y los derechos de todos sus personajes de cómics, lo que podría allanar el camino para el papel de Meghan en una de sus películas, según informó este 2 de marzo Infobae.



Nick Collins, de la agencia Gersh de Hollywood, ha estado ocupado presentando ofertas. Markle le ha dicho a sus agentes que “busquen activamente” un papel adecuado para ella, menciona el Daily Mail.



Otra firma que también mostró interés por trabajar con Meghan fue la plataforma de contenidos audiovisuales Netflix. El pasado 18 de enero del 2020, durante la entrega de galardones del Sindicato de Productores, el director de contenidos, Ted Sarandos expresó que la gigante empresa tiene reservado un lugar para el príncipe Enrique y Meghan si ellos estuvieran interesados.



"A quién no le interesaría? Sí, claro", dijo Sarandos cuando se le preguntó acerca de la pareja que se alejó de sus deberes oficiales en la realeza con el fin de forjar un nuevo camino, con el entretenimiento como objetivo aparentemente fijado.



La pareja real ha tenido un comienzo difícil en su nueva vida en Vancouver, Canadá, en donde residen con su hijo Archie, que este 6 de marzo cumple diez meses. La semana pasada el Gobierno de Justin Trudeau anunció que no pagará más la seguridad de Harry y Meghan cuando se formalice su salida de la realeza a tiempo completo el 31 de marzo, menciona Infobae.



Actualmente el príncipe Harry se encuentra en Edinburgo cumpliendo con sus últimos compromisos como miembro de primer rango de la realeza británica, pero la duquesa de Sussex no viajará hasta allá para encontrarse con él. La pareja se reunirá en Londres.



El pasado 8 de enero del 2020, el príncipe Enrique y su esposa Meghan anunciaron que abandonarán sus funciones de primer rango como miembros de la Familia Real Británica para pasar más tiempo en Norteamérica.



“Tenemos la intención de retirarnos como miembros de primer rango de la familia real y trabajar para adquirir independencia financiera, sin dejar de apoyar plenamente a Su Majestad la Reina”, explicó el histórico comunicado del Palacio de Buckingham.