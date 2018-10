Meghan Markle ayuda a crear 15 puestos para mujeres expuestas tráfico sexual

LEA TAMBIÉN

La duquesa de Sussex, Meghan Markle, ayudó a crear entre 15 y 30 puestos de trabajo para mujeres en situaciones de riesgo al lucir en varios eventos públicos unos pantalones de la firma Outline Denim, informó este miércoles (31 de octubre del 2018) el medio Harpers Bazaar.

La compañía, que ha registrado un aumento de tráfico en su página web del 948% en la última semana y media, se dedica a impulsar las carreras profesionales de mujeres que han estado expuestas al tráfico sexual en el continente asiático.



Tras haber vestido unos pantalones negro pitillo de la compañía en varias ocasiones durante la mediática gira de Australia con su esposo, el príncipe Enrique, Outline Denim afirmó que va a poder invertir más recursos en la empresa y por lo tanto contratar a entre 15 y 30 costureras para su fábrica en Camboya.



La empresa asegura que paga a sus empleados buenos salarios, además de llevar a cabo iniciativas de desarrollo personal y de formación para tratar de empoderar e impulsar a las mujeres a las que contrata.



La duquesa de Sussex ya dio muestras en su viaje por Australia de apoyar las iniciativas que ayudan a mujeres en regiones en desarrollo.



"A todo el mundo se le debería dar la oportunidad de recibir la educación que quieren, pero más importante aun, la educación que tienen el derecho a recibir. Y para mujeres y chicas en países en desarrollo, esto es vital", afirmó en un discurso en la University of the South Pacific, en Fiji.



"Cuando a las niñas se les da las herramientas correctas para tener éxito, pueden crear un futuro increíble, no sólo para ellas mismas sino para todos los que están a su alrededor", agregó.