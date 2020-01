Meghan Markle, ¿arrepentida de haberse unido a la realeza?

LEA TAMBIÉN

La biógrafa de la Reina Isabel, Sally Bedell Smith, hizo unas explosivas declaraciones sobre la duquesa de Sussex Meghan Markle. La escritora, conocida como la 'biógrafa real', aseguró que la exactriz se arrepiente de haber renunciado a su carrera para obtener un rol en la realeza que "no se comparaba a su vida como una estrella de la televisión".

Bedell Smith es conocida por haber escrito biografías de otros miembros 'senior' de la Familia Real Británica como la princesa Diana y el príncipe Carlos. En declaraciones a la revista Vanity Fair la escritora, que ha estudiado a la monarquía por más de 20 años, dijo no haberse sentido sorprendida cuando los duques de Sussex anunciaron que renunciaban a la realeza.



Lo que sí sorprendió a la especialista, según sus propias palabras, fue lo infelices que eran los duques como miembros de la monarquía. Esto a pesar de que puertas adentro, en Windsor se hizo todo lo posible para que la duquesa se sienta aceptada.



Bedell Smith añadió que la forma en la que Meghan Markle ingresó a la Familia Real también pudo ser una desventaja. Recordó que el príncipe Guillermo y Kate Middleton tuvieron una relación de ocho años y que dos años antes de comprometerse, "él ingresó con mucho cuidado a Kate en la Familia Real", por ello, la duquesa de Cambridge tuvo más tiempo para ajustarse y "absorber cómo era la vida de la realeza. Y el Palacio la empezó a exponer de forma deliberada".

Pero el caso de Meghan Markle fue totalmente diferente. Ella, según Bedell Smith, no tuvo el tiempo de asimilar algo que "era tan real hace 100 años como lo es ahora. Que cuando te casas con un miembro de la Familia Real, pierdes una esfera de tu libertad personal".



La especialista considera que la duquesa no vio esta tradición con esos términos "ella era inusual, si la comparas con otras esposas de la realeza. Había sido una exitosa profesional que estaba poniendo a un lado toda esa parte de su vida" para casarse con el príncipe Enrique.



Por ello, cree Bedell Smith, ahora pareciera que Markle, "se arrepiente de haber tenido que dejar eso, y lo que se esperaba que haga dentro de la Familia Real no se comparaba con lo que ella había vivido".



Durante seis años, Meghan Markle apareció en el drama 'Suits' dando vida a la abogada Rachel Zane. Sin embargo, tuvo que renunciar a su vida como actriz cuando empezó a salir con el príncipe Enrique.

Ahora, los duques de Sussex deberán enfrentarse a nuevos retos. Uno de los principales será poder vivir de la forma en la que estaban acostumbrados sin el aporte de los contribuyentes británicos. Bedell Smith considera que la futura felicidad de ambos aún continúa en riesgo.