Meghan Markle acusa a la Casa Real de perpetuar mentiras sobre Enrique y ella

Meghan Markle acusó a la Casa Real británica de "perpetuar" mentiras sobre el príncipe Enrique y ella en un nuevo avance divulgado este 4 de marzo del 2021 de la entrevista que han concedido a Oprah Winfrey.

"¿Cómo te sientes acerca de que el Palacio de Buckingham te escuche contar tu versión?", dice Winfrey en el extracto de 30 segundos.



"No sé cómo ellos podrían esperar que, después de todo este tiempo, estaríamos simplemente callados si La Firma (un término usado para hablar de la Casa Real británica) está jugando un rol activo para perpetuar mentiras sobre nosotros", afirma Markle.



"Y si eso viene con el riesgo de perder cosas, hay mucho que ya se ha perdido", añade.



'Oprah with Meghan and Harry' es el título del especial que emitirá CBS este domingo 7 de marzo del 2021.



El lunes 1 de marzo se desveló otro adelanto de esta entrevista en la que el príncipe Enrique admitió que temía que se repitieran los problemas que afrontó su madre, Diana de Gales, cuando quedó fuera de la familia real británica.



Diana de Gales se separó del príncipe de Gales y heredero al trono británico en 1992 y, años después, se divorció. La Princesa perdió la vida el 31 de agosto de 1997 en un accidente en París.



"Mi mayor preocupación fue que la historia se volviera a repetir. Para mí, estoy realmente aliviado y contento de estar sentado aquí, hablando con usted y con mi mujer a mi lado", dijo.



La polémica continúa por parte del príncipe Enrique y Meghan Markle, que se mudaron el año pasado a California (EE.UU.).



Por ejemplo, la semana pasada el príncipe Enrique aseguró en otra entrevista con James Corden que había abandonado su trabajo en la familia real por culpa de los medios británicos.



"Todos sabemos cómo es la prensa británica, y estaba destruyendo mi salud mental, era tóxico. Así que hice lo que cualquier marido y padre hubiera hecho: Tengo que sacar a mi familia de aquí", detalló.



Por otro lado, Buckingham confirmó este miércoles que está investigando acusaciones publicadas en los medios en relación a que Meghan Markle acosó a algunos de sus ayudantes durante el tiempo en el que representó a la familia real.



Fuentes cercanas a la esposa del príncipe Enrique durante ese periodo han asegurado al diario The Times que la actitud de Meghan obligó a dimitir a dos de sus ayudantes y "minó la confianza" de un tercero.



"Nuestro equipo de recursos humanos evaluará las circunstancias que se citan en ese artículo. Miembros de la plantilla que estuvieron involucrados en ese momento, incluidos aquellos que han dejado la Casa, serán invitados a participar (en las pesquisas) para ver si se pueden aprender lecciones", señaló en un comunicado la residencia oficial de la reina Isabel II.