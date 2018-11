Megaconcierto de homenaje a Chris Cornell en Los Ángeles

LEA TAMBIÉN

Casi dos años después de su muerte, Chris Cornell tendrá por fin su concierto de homenaje. Un megaconcierto, mejor dicho, pues la constelación de estrellas que se reunirán para la ocasión es de las que quitan la respiración.

La cita será el próximo 16 de enero de 2019 en el Forum de Los Ángeles (California, Estados Unidos) bajo el título genérico de I Am The Highway: A Tribute to Chris Cornell y contará con el televisivo Jimmy Kimmel como presentador.



Entre los participantes, miembros de las bandas de Cornell, esto es, Soundgarden, Audioslave y también Temple of the Dog -el grupo en el que estuvo con los integrantes de Pearl Jam antes de que todos consiguieran el éxito masivo-.



Por si fuera poco, se anuncia también la participación de bandas del paso mundial de Foo Fighters, Metallica, Ryan Adams, al tiempo que se anticipa que podrán incorporarse más artistas al cartel próximamente.



Las entradas se ponen a la venta este viernes, 16 de noviembre del 2018, y todo lo recaudado irá destinado a las asociaciones benéficas a favor de los niños Chris y Vicky Cornell Foundation y The Epidermolysis Bullosa Medical Research Foundation.