Una paciente en Japón fue al hospital con dolor de garganta; los médicos hicieron un hallazgo insólito

Una joven de 25 años en Japón asistió a un centro de salud por un dolor en la garganta. Lo que descubrieron los doctores que la atendieron no fue ni una infección bacteriana ni un virus, sino algo poco común.

El caso fue atendido en el Hospital St. Luke de Tokio, en Japón. La mujer llevaba cinco días con síntomas. Los resultados del caso fueron publicados en la revista de The American Society of Tropical Medicine and Hygiene.



En su amígdala palatina hallaron un gusano de 38 milímetros de largo y 1 milímetro de ancho. Exámanes de ADN revelaron que el gusano estaba en estado de larva. Su especie se la conoce con el nombre de Pseudoterranova azarasi.



Después de que le extrajeran el gusano de su amígdala, a la paciente se le realizaron pruebas de sangre. Los resultados fueron normales y los síntomas, poco a poco, fueron desapareciendo.



Según una publicación de CNN, la mujer habría ingerido días antes sashimi, una comida típica de Japón. Se cree que haber ingerido este plato habría sido la causa. Aunque este gusano suele encontrarse en el sistema gástrico, en esta ocasión fue hallado en la amígdala.