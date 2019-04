Médico forense presenta nueva teoría sobre la muerte de Diana de Gales

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Un 31 de agosto de 1997 falleció, en un accidente de tránsito, 'Lady Di'. Muchas teorías envolvieron a este suceso que le costó la vida a la princesa de Gales; a su pareja, el empresario de origen egipcio Dodi Al-Fayed y al conductor del vehículo Henry Paul. El único sobreviviente del fatal choque fue el guardaespaldas de Al-Fayed. Casi 22 años después del accidente, un médico forense presentó una nueva teoría sobre la muerte de Diana.

El doctor Richard Shepherd publicó el libro ‘Causas no naturales’, en el que investiga la muerte de la Princesa. Para el galeno, Diana hubiera sobrevivido si hubiera llevado el cinturón de seguridad puesto y si hubiese sido trasladada de manera urgente al hospital tras el accidente en el Túnel del Alma, en París.



Sheperd cree que la Princesa de Gales tenía una pequeña herida ubicada en un lugar incorrecto. “Su lesión fue tan rara que en toda mi carrera creo que no he visto otra. La de Diana fue una lesión muy pequeña, pero en el lugar equivocado”, aseguró el profesional en una entrevista con el medio británico The Sun.



Además, en su libro, el forense asegura que: “Si hubiera usado el cinturón de seguridad, si solo hubiera golpeado el asiento frente a ella en un ángulo ligeramente diferente o una velocidad más lenta, y si hubiera sido puesta en una ambulancia inmediatamente después del accidente del túnel Puente del Alma”.



Tras la muerte de Diana se tejieron muchas teorías que hicieron que nadie creyera en la autopsia que se le realizó a la Princesa. Sherperd cree que dicho documento era concluyente y que la muerte se habría dado por la ruptura de una vena pulmonar.



¿Por qué Diana no fue llevada de urgencia al hospital? El galeno considera que esto no se dio porque al principio la princesa se comunicaba y estaba consciente, pero con el paso de los minutos fue perdiendo el conocimiento mientras era trasladada en la ambulancia.



Diana Frances Spencer, fue la esposa de Carlos de Inglaterra, el heredero de la corona británica. La pareja tuvo dos hijos los príncipes Enrique y Guillermo. Tras una controversial y mediática relación se separaron.



Tras la separación de Carlos, Diana comenzó una relación con el empresario egipcio Dodi Al – Fayed. Ambos perdieron la vida en el accidente de agosto de 1997 que tuvo lugar cuando los dos salían de un restaurante y se impactaron en el túnel del Alma en París mientras trataban de huir de paparazis que los perseguían.



Investigaciones determinaron que el accidente fue causado por un exceso de velocidad y el estado de embriaguez del conductor, Henri Paul. Según el informe, "el conductor del coche estaba en estado ebrio y bajo el efecto de medicamentos incompatibles con el alcohol", lo que le impidió mantener el control del vehículo, según el diario El País de España.