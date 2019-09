Médico practicó un aborto a la mujer equivocada en Corea del Sur

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Una ciudadana de Corea del Sur que no ha sido identificada acudió a una clínica para recibir una inyección nutricional. Sin embargo, en un error cometido por el personal del centro, los médicos que la atendieron le practicaron un aborto. Así lo dio a conocer este 24 de septiembre del 2019 en medio español El Mundo.

Según sitio, el incidente, que tuvo lugar el pasado 7 de agosto del 2019, está siendo investigado por la policía de Seúl. El médico, ahora acusado de negligencia, confundió los expedientes clínicos y no verificó la identidad de la mujer antes de realizar el aborto.



Un agente de la policía confirmó a la agencia de noticias surcoreana Yonhap que "tanto el médico como la enfermera han reconocido su culpa", pues se suponía que la mujer, que tenía un embarazo de seis semanas, recibiría una inyección nutricional.



Sin embargo, la enfermera le inyectó anestesia y el médico realizó el aborto. De acuerdo con El Mundo, "la paciente no tuvo conocimiento del procedimiento hasta que despertó de la anestesia".



El pasado 11 de septiembre del 2019, la Corte Constitucional de Corea del Sur dictaminó que una prohibición del aborto que regía en el país era inconstitucional y ordenó que la ley- en vigencia desde 1953- sea revisada. Según la ley del país, los médicos que practican abortos podrían recibir sentencias de hasta dos años de prisión.



El Ministerio de Salud de Corea del Sur estima que en el 2018 se realizaron unos 50 000 abortos en el país. Sin embargo, según CNN, "los números reales pueden ser mucho más altos, pues la criminalización de la práctica hace que las personas no reporten los casos".

En Corea del Sur está permitido el aborto "en caso de que los padres tengan enfermedades hereditarias, el embarazo sea fruto de una violación o incesto o supone un riesgo para la vida de la madre", asegura El Mundo.