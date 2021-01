Médico que atiende casos de covid-19 renunció a su cargo: 'No voy a seguir corriendo riesgo por los inconscientes'

En un video publicado en sus redes sociales, el médico argentino Marcelo Lemus renunció a su cargo en un hospital público en pleno crecimiento de contagios por el nuevo coronavirus.

En su mensaje, el galeno de 64 años expresó su preocupación por la situación en las casas de salud y criticó la falta de cuidados y los comportamientos imprudentes de las personas que propagan la enfermedad.



"Yo acabo de renunciar a la guardia y se lo acabo de comunicar al director, esto se está convirtiendo en un lío que va a terminar en un caos si la gente no entiende que sino nos cuidamos entre todos, fundamentalmente los jóvenes y adolescentes, va a terminar en algo mucho peor", dice en el clip.



En el video, el médico también rechaza la actitud de las personas ante la pandemia. "La gente se sigue juntando, no tiene conciencia de lo que está pasando y la gente de salud ya está cansada, yo soy uno de los tantos".



"No voy a seguir corriendo riesgo por los inconscientes, los irresponsables que no saben que esto es grave y es serio. Han muerto cantidad de médicos y enfermeras en camas y personal relacionado con la salud para dar todo para que ahora dejen de cuidarse, en el peor momento", expresó Lemus.

Testimonio de Marcelo Lemus, médico, 64 años pic.twitter.com/xYacYjkSo7 — jorge héctor santos (@santosjorgeh) January 13, 2021



Según contó el médico al diario local El Litoral, citado por Infobae, es “la primera vez que toma una decisión así” por motivos sociales y reveló que el desencadenante de su renuncia “fue una foto” que le llegó a su celular.



”Estábamos en la guardia del hospital, hubo varios casos el mismo día. Se habían duplicado en las últimas dos semanas y un amigo de la facultad me mandó una foto, como diciendo ‘mirá cómo se cuidan’. Era una foto de un balneario con un grupo de más de 200 jóvenes, todos amontonados, cantando, tomando, apretaditos, todos juntos. Algo lógico en tiempos normales, pero no en este”, dijo al medio.



En la entrevista, Lemus también comentó que en una de las extensas jornadas llegaron dos pacientes jóvenes con dolor de cabeza. "Habían estado en una fiesta con 80 personas”, detalló.



”Tengo tres compañeros muertos, no quiero ser el cuarto. Tengo una vida y lo que me quede quiero disfrutar y vivir bien”, comentó. “Es una decisión (su renuncia) que siento como saludable, que me tranquiliza, porque me preocupaba la cantidad de casos que había”, reconoció.



En el video, el hombre también criticó la "irresponsabilidad de las autoridades nacionales que no saben qué hacer con la pandemia, así no se puede trabajar. Quizá como yo haya muchos, quizá otros tantos no quieran decirlo, yo no me voy a quedar callado y hacerme cómplice de este desastre", finalizó.



El miércoles, 13 de enero del 2021, Argentina sumó 12 725 nuevos casos de covid-19 por lo que el número total de positivos aumentó hasta 1 757 429, mientras que los 135 decesos notificados e elevan el total de muertes a 44 983.