Un medicamento japonés muestra resultados favorables en el tratamiento del covid-19

Un medicamento japonés conocido como favipiravir que usualmente es utilizado para tratar los síntomas de la influenza da resultados alentadores con los pacientes de covid-19. Así lo informaron autoridades médicas Chinas este miércoles 18 de marzo de 2020.

Los ensayos clínicos del favipiravir se hicieron a 340 pacientes en las ciudades de Wuhan y Shenzhen anunció el funcionario del Ministerio de Ciencia y Tecnología de China, Zhang Xinmin.



Los contagiados en Shenzhen que fueron tratados con el remedio japonés dieron negativo en la prueba del nuevo coronavirus luego de cuatro días, mientras que aquellos que no recibieron el medicamento dieron negativo en 11 días, recoge el portal The Guardian.



Asimismo, cuando fueron sometidos a rayos X para revisar la condición pulmonar de quienes consumieron favipiravir se apreció que el 91% presentaba mejoras, en comparación con el 62% de los pacientes que no fueron medicados.



La empresa Fujifilm Toyama Cheminal que es la que creó el medicamento en 2014, la pastilla también es llamada Avigan, no ha emitido comentario alguno sobre los hallazgos de las autoridades chinas.



Por otro lado, en Japón, fuentes del Ministerio de Salud de ese país dijeron que el Avigan no es tan efectivo en personas que tienen síntomas más graves del covid-19. ‘Hemos dado favipiravir de 70 a 80 personas, pero no parece funcionar tan bien cuando el virus ya se multiplicó”.



El favipiravir fue utilizado en 2016 por el Gobierno japonés para ayudar con la emergencia del virus Ébola en Guinea. Para aplicarlo a gran escala en personas contagiadas con covid-19 se necesita la aprobación del Gobierno chino ya que originalmente la medicina está destinada para tratar la gripe o influenza, menciona The Guardian.

Los resultados de los ensayos clínicos serán determinantes para que el uso de Avigan en masa se apruebe, pero si estos se retrasan la aprobación también presentará retrasos.