Creador de 'Los Simpson' confirmó que la serie tendrá una nueva película

En el 2007 se estrenó en las salas de cine 'The Simpsons Movie', el primer largometraje basado en la exitosa serie animada 'Los Simpson'. Ahora, en el marco de la Comic Con de San Diego, el creador del show, Matt Groening, confirmó en una entrevista que la familia amarilla tendrá una nueva película.

"No hay duda de que habrá otra película de 'Los Simpson' uno de estos días. Disney querrá algo por su dinero", dijo Groening en referencia a la reciente adquisición de Fox por parte de Disney que se completó en marzo de este 2019 por USD 71 300 millones. Pese a que confirmó un nuevo filme, Groening aseguró que el largometraje aún no cuenta con un guión.



El pasado 20 de julio del 2019, el portal CinemaBlend publicó la entrevista en la que Groening confirmó la nueva película de 'Los Simpson'. En ella, el creador del exitoso show también dio detalles sobre cómo fue trabajar en 'The Simpsons Movie': "Esta es la verdadera respuesta. La primera película de 'Los Simpson' casi nos mata", declaró.

Video: YouTube, cuenta: 20th Century Fox



Según Groening, "no teníamos un equipo B esperando para hacer la película, así que la hicimos el mismo equipo que animamos, escribimos, expresamos e hicimos la música para la serie de televisión. También yo hice la película. Eso fue en 2007 y ya estamos casi recuperados, casi", aseguró.



La adquisición de Fox por parte de Disney levantó las primeras especulaciones sobre un posible nuevo filme de 'Los Simpson'. A inicios de este 2019 la serie fue renovada por dos temporadas más, con lo que mantiene el título del programa estadounidense más largo de la historia.

'The Simpsons Movie' recaudó un total de USD 527 071 millones en la taquilla mundial, según cifras del portal Box Office Mojo. La producción del filme contó con un presupuesto de USD 75 millones. Fue una de las películas más vistas en el cine durante el año 2007. El filme tiene una calificación de 7,3 sobre 10 en el portal IMDb y de 77% en Rotten Tomatoes.