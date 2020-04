Mascotas requieren jugar en casa

LEA TAMBIÉN

El confinamiento obligatorio para evitar la expansión del covid-19 en el país ha hecho que los dueños de mascotas deban adaptar los hogares para que sus animales puedan tener una distracción física. Según los veterinarios consultados por este Diario, a más de acondicionar un espacio, recomiendan cuidar mucho de su alimentación e higiene.

Para Francisco Changoluisa, de la Clínica Veterinaria San Marcos, estos momentos son ideales para ocupar los patios de la casa o para adaptar en la sala una minipista de obstáculos, solo utilizando objetos que se encuentran en la casa.



“Hay que ser creativos en estos espacios. En la Internet se puede encontrar algunos tutoriales para diseñar esas pistas con materiales caseros. Esa actividad va a entretener y, además, ayudar a su mascota para que desfogue su energía y se distraiga”, reconoce Changoluisa.



Entre las dinámicas que él recomienda realizar, por lo menos una o dos horas al día, están juegos con pelotas pequeñas o que la mascota siga a una cuerda sin que la alcance –para que nunca pierda el interés en alcanzarla-. Así se bajarán los niveles de ansiedad que presenta el animal por el confinamiento.



Luego de cada juego, se recomienda darle una pequeña porción de alimento para motivar al animal por realizar la actividad.



Según Rubén Granda, del Hospital Veterinario Argos, hay ciertas razas de perros que son menos ansiosos que otros y eso dependerá de las dinámicas que se pueda aplicar. “Un beagle cachorro es mucho más activo que un Poodle cachorro, por eso es necesario reconocer la personalidad de nuestra mascota antes de establecer juegos”, señala.



Para él, los canes requieren saltar, correr y jugar mientras comparten con su dueño. “Mientras jueguen, no se canse de mimarlo, acariciarlo y peinarlo. Esos gestos ambos lo van a disfrutar y lo va a desconectar del estrés por el confinamiento”, añade Granda.



Una actividad que le hará recordar sus tiempos de niñez es el juego de ‘tú la traes’, que consiste en seguir al perro, tocarlo y luego salir corriendo para que él lo persiga. Cuando logre alcanzarlo, inmediatamente se invierten los roles.



Otra entretenida dinámica para los canes es el juego de esconder la comida y motivarlo para que él la encuentre. Puede utilizar pequeños trozos de jamón cocido o galletas para perro. Se recomienda colocar unos trozos en lugares fáciles y otros en donde el acceso sea más dificultoso, para probar la habilidad en el olfato del can.



Sobre los gatos, ambos especialistas determinan que el único problema es si no fueron previamente esterilizados o si fueron acostumbrados a explorar en ambientes externos a su domicilio.