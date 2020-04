Durante el aislamiento las mascotas deben acudir al veterinario solo si es una emergencia

LEA TAMBIÉN

Las personas deben llevar a sus mascotas al veterinario solo si se trata de una emergencia. Esta es una de las recomendaciones de los especialistas, que se han organizado para seguir atendiendo a los pacientes ante la situación que se vive en el país por la presencia del covid-19.

Patricio Ruiz, presidente del Colegio de Veterinarios de Pichincha, explica que las personas deben llamar al especialista antes de acudir a la clínica. La idea es recibir solo a quienes necesiten una atención urgente y evitar aglomeraciones en los consultorios.



Decaimiento, vómito, problemas estomacales y falta de apetito son algunos síntomas que indican que se trata de una emergencia y se debe contactar al veterinario.



Dependiendo del caso, dice Ruiz, se pueden dar las indicaciones por teléfono para evitar que las personas se movilicen. Las vacunas y desparasitaciones no son emergencias y se recomienda que se apliquen cuando ya termine el período de aislamiento.



Si se determina que es necesario llevar a la mascota al consultorio, los especialistas piden que solo una persona, adulta y sana, acompañe al animal. Mientras esperan, deben mantener la distancia de 1,5 metros con otras personas.



La Federación de Veterinarios de Europa también recomienda desinfectarse las manos al llegar al lugar, no tocar nada en la sala de espera ni en la consulta, no pagar en efectivo y lavarse las manos después de la consulta.



Cada clínica tiene horarios distintos. Algunas atienden hasta las 14:00, otras durante todo el día y hay especialistas que también están atendiendo a domicilio.

El Colegio de Veterinarios de Pichincha junto con la Asociación de Médicos Veterinarios Especialistas en Pequeñas Especies (Amvepe) han elaborado una lista de clínicas veterinarias que están atendiendo durante esta emergencia. El listado se puede encontrar en la página de Facebook de Amvepe Quito.



Ruiz recuerda a las personas que siempre deben consultar con un especialista antes de administrarle cualquier tipo de medicamento a la mascota. Uno de los principales problemas que se ha evidenciado en estos momentos es que los propietarios están dando a sus animales analgésicos destinados para humanos, que pueden causar daños a la mascota.