Mascarilla, un peso difícil de sobrellevar

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

El Centro Histórico es una de las zonas de Quito que concentra una gran cantidad de casos de coronavirus. Sin embargo, allí la gente realiza sus actividades cotidianas en medio de una realidad diferente. Caminan, conversan, se reúnen con otras personas y no utilizan sus mascarillas o lo hacen de la forma incorrecta. Es como si creyeran que el virus no existe o que no los fuera a afectar. Quienes van al sitio esporádicamente guardan un poco más de cuidado.

Este ensayo fotográfico se realizó durante dos días, en distintos puntos del Centro. Se usó la técnica del retrato en blanco y negro, para enfocar la atención en el elemento central del trabajo: la mascarilla. Colocados sobre la barbilla y la boca, y hasta sobre el cuello y los ojos, estos elementos de seguridad se convirtieron en una obligación solo para evitar sanciones. Se repite todos los días en las calles y plazas del lugar, sin que nadie lo controle.

Estos retratos en blanco y negro fueron realizados en el Centro Histórico. Foto: Vicente Costales / EL COMERCIO

Este ensayo fotográfico se realizó durante dos días, en distintos puntos del Centro. Foto: Vicente Costales / EL COMERCIO

Las mascarillas se convirtieron en una obligación solo para evitar sanciones. Foto: Vicente Costales / EL COMERCIO

El Centro Histórico es una de las zonas de Quito que concentra una gran cantidad de casos de coronavirus. Foto: Vicente Costales / EL COMERCIO