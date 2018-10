Maryse Condé, ganadora del Premio Nobel de Literatura alternativo 

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

La escritora guadalupeña Maryse Condé fue galardonada este viernes, 12 de octubre del 2018, con el Premio Nobel de Literatura alternativo que otorga la Nueva Academia, formada por un grupo de representantes de la cultura sueca, debido a la cancelación del Nobel de Literatura de 2018 por el escándalo en el que está inmersa la Academia Sueca.

El jurado reunido en Estocolmo alabó la obra de Condé diciendo que es "una narradora mágica con una voz única" y que sus obras "forman parte de la literatura mundial". Según el jurado, la escritora, de 82 años, describió en sus libros de manera respetuosa y precisa pero también con humor los estragos del colonialismo, así como la caótica época del postcolonialismo.



En una declaración grabada, Conde dijo que era un honor recibir el premio. "Somos un país tan pequeño que sólo se menciona cuando hay huracanes o terremotos o cosas de ese tipo. Estamos felices de haber sido reconocidos por otra cuestión, por este premio que me llena de orgullo y felicidad", señaló.



Condé nació en 1937 en Guadalupe, estudió en París e impartió clases en Ghana, Senegal, Francia y Estados Unidos, entre otros países. Hasta 2002 fue profesora de lengua y literatura francesa en la Universidad de Columbia, en Nueva York. Además de Condé había otros tres finalistas: la escritora vietnamita Kim Thúy, el británico Neil Gaiman y el japonés Haruki Murakami, aunque este último pidió expresamente que retirasen su candidatura porque quería centrarse en la escritura.



La entrega del premio tendrá lugar el 9 de noviembre en Estocolmo, un día antes de la ceremonia de los premios Nobel. La Nueva Academia se creó a principios de 2018 por personas del ámbito de la cultura como respuesta al escándalo que salpica a la Academia Sueca, la institución encargada de entregar el Nobel de Literatura. Las disputas internas y la dimisión de varios miembros obligaron a cancelar la cita de este año.



El motivo de este malestar está relacionado con la gestión por parte de la Academia Sueca de las acusaciones de violación que pesan sobre Jean-Claude Arnault, esposo de la ex miembro de la Academia Katarina Frostenson. El 1 de octubre, un Tribunal sueco condenó a Arnault a dos años de prisión. El artista niega los hechos que se le imputan y que tuvieron lugar en 2011.



Este reconocimiento no oficial pretendía garantizar que en 2018 se entregara un premio internacional de literatura pero también es una protesta contra la Academia Sueca y la forma de entregar el Nobel de Literatura, explicó la escritora y periodista sueca Alexandra Pascalidou, cofundadora de la Nueva Academia. "Su comportamiento fue inapropiado para una élite cultural y para Suecia en el año 2018", añadió.



Los 47 escritores nominados al premio, en su mayoría mujeres, fueron propuestos por bibliotecarios suecos y más de 32 000 personas de todo el mundo eligieron a los finalistas. Un jurado compuesto por cuatro miembros designó a la ganadora. El dinero del galardón se recaudó a través de la venta de libros y donaciones. La cifra total se dará a conocer el próximo 9 de diciembre del 2018 en Estocolmo. Tras la entrega del premio está previsto que la Nueva Academia se disuelva.