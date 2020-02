Muere la escritora Mary Higgins, conocida como la 'reina del suspense' 

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Mary Higgins Clark, considerada la 'reina del suspense' de la literatura norteamericana, murió el 31 de enero del 2020, a los 92 años.

Fue autora de más de 50 libros, tuvo la capacidad de conectar con sus lectores y de ahí que, solo en Estados Unidos, se hayan impreso más de cien millones de copias de sus títulos.

Mary Higgins Clark falleció ayer, tal y como anunció su editorial neoyorquina Simon & Schuster: "Con profunda tristeza decimos adiós a la Reina del suspense Mary Higgins Clark. Falleció en paz anoche, el 31 de enero, a la edad de 92 años, rodeada de familiares y amigos.



La escritora tuvo fama por la tensión creciente en el ritmo que imprimía en sus novelas policíacas: "si estás leyendo mi libro, quiero que no puedas resistir el deseo de leer el siguiente párrafo. El cumplido más hermoso que uno puede hacerme es decir "Leí tu maldito libro hasta las 4 de la mañana, ahora estoy exhausto". Respondo entonces: "Bueno, tienes lo que pagaste".



Autora de más de 50 libros, éxitos tan significativos en el ámbito anglosajón como la novela 'Dónde están los niños?' -de la que se han vendido más de cuatro millones de ejemplares- o 'Acuérdate de mi' - con más de dos millones, son algunos de los más conocidos.



Su obra ha merecido los más prestigiosos premios y galardones nacionales e internacionales del género, y sus ventas millonarias la han catapultado a la cima de género del 'suspense'. Sólo en Estados Unidos logró vender más de 100 millones de copias.



"Nadie consiguió una conexión con sus lectores como Mary. Los comprendía como si fueran parte de su propia familia. Sabía lo que querían leer y, sobretodo, lo que no querían leer, y por ello conseguía sorprenderles con cada libro", ha comentado su editor Michael Korda.



Nacida en Nueva York, en el Bronx, el 24 de diciembre de 1927, en una familia modesta de origen irlandés, Mary Theresa Eleanor Higgins Clark dice que contrajo el virus de la escritura a la edad de 7 años.



Pero fue la muerte prematura de su esposo y su condición de viuda con cinco hijos lo que la empujó a ello. Después de varias telenovelas de radio y una biografía de George Washington, publicada pero sin éxito, es cuando decide embarcarse en el género de la intriga. Su primera obra, Dónde están los niños? (1975) no tardó en convertirse en un éxito de ventas.



En sus memorias, "Entre ayer y mañana (2003)", la que desde 1996 era la esposa del influyente empresario John Conheeney, aseguró que escribiría hasta su muerte porque si "gana la lotería, hace feliz un año, hacer lo que amas te hace feliz toda la vida".



Sus últimos libros publicados en español son 'No llores por un beso', 'El último baile', 'Mentiras de sangre', 'Sé que volverás' y 'Los años perdidos.

Dos de sus novelas fueron llevadas al cine: 'Dónde están los niños?' y 'Un Extraño te espía'. Muchos de sus otros trabajos, novelas e historias también a la televisión.



Mary Higgins Clark fue designada "Gran Maestra" por la Asociación de escritores de suspense de Estados Unidos. Es una de las autoras más vendidas de ficción en Francia, donde recibió el Grand Prix de Literatura Policial en 1980. Recientemente fue nombrada por el Ministro de Cultura francés 'Caballero de la Orden de las Artes y las Letras'.