Marvel Studios confirma que se encargará de la producción de las películas de 'X-Men'

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Pese al gran éxito cosechado por Marvel Studios durante estos diez últimos años, los seguidores han echado de menos a varios personajes de su extenso universo, cuyos derechos fueron vendidos a otras productoras. Pues bien, gracias a la adquisición de Fox por parte de Disney, el Universo Cinematográfico de Marvel contará con los 'X-Men' y 'Los 4 Fantásticos', entre otros.

Y es que Bob Iger, consejero delegado de Disney, declaró durante una entrevista para The Hollywood Reporter que, tras la compra de Fox, "solo tiene sentido que Marvel sea supervisada por una sola entidad". Esto viene a confirmar que 'X-Men', 'Los 4 Fantásticos' o 'Deadpool', cuyos derechos pertenecen a Fox, estarán dentro del UCM sin ningún otro tipo de posibilidad. "No debería haber dos Marvel", recalcó.



Además, que los incondicionales se vayan preparando porque el mercenario antihéroe, 'Deadpool', podría pasar a formar parte o a colaborar con los Vengadores de cara a la Fase 4, aunque todo depende de Kevin Feige, presidente de Marvel Studios: "Kevin tiene muchas ideas. No estoy sugiriendo que esta sea una de ellas pero, ¿quién sabe".



Y la cosa no acaba ahí porque otras de las, más que posibles, incorporaciones serían las de Silver Surfer y Galactus. Con la compra de los derechos de Fox, la Casa de las Ideas incluiría en sus producciones a Silver Surfer, quien debería haber aparecido en 'Infinity War' atravesando el Sactum Sanctorum de Dr. Strange como en las grapas. Por su parte, Galactus sería otro fijo que revolucionaría el patio, y que además ya cuenta con una referencia en 'Star Wars'.



Pero antes de nada, los fans tienen una cita con 'Capitana Marvel' el 8 de marzo de 2019. Dirigida por Anna Boden y Ryan Fleck, la película está protagonizada, amén de Brie Larson y Jude Law, por Samuel L. Jackson, Ben Mendelsohn, Djimon Hounsou, Lee Pace, Lashana Lynch, Gemma Chan, Algenis Pérez Soto, Rune Temte, McKenna Grace y Clark Gregg.