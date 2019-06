Marvel quiere a Lady Gaga para 'Guardians of the Galaxy 3'

LEA TAMBIÉN

Después de rumores que han situado a Lady Gaga en la órbita del Universo Cinematográfico Marvel, parece que comienza a esclarecerse el papel que la actriz podría interpretar. Y es que todo apunta a que la cantante formaría parte del elenco de Guardians of the Galaxy 3, interpretando, ni más ni menos, que a Lady Lylla.

Según FilmUpdates, Gaga es una de las voces que interesan a la Casa de las Ideas para dar voz a la nutria que es pareja de Rocket Raccoon en los cómics. Estas nuevas informaciones llegan en un momento un tanto inconveniente, teniendo en cuenta los rumores de que Bradley Cooper -que da voz al personaje- y la cantante tienen una relación.



De confirmarse finalmente el fichaje de la actriz y cantante por Marvel Studios, Cooper y Gaga volverían a trabajar juntos tras 'Nace una estrella', el debut de Cooper como director.



Tal como adelantó James Gunn, que finalmente será el director de 'Guardians of the Galaxy 3', la tercera entrega profundizará en la historia de Rocket, por lo que no sería de extrañar que se incluyera el romance del mapache sideral con Lady Lylla. A esto también podría sumarse la presencia del creador de Rocket, papel para el que suena Mark Hamill.

Aunque 'Guardians of the Galaxy Vol. 3' aún no tiene fecha fijada de estreno, es posible que sea uno de los proyectos que formen parte del futuro cercano de Marvel. Este verano, tras el estreno el 5 de julio de 'Spider-Man: Far from home', la Casa de las Ideas comenzará el aluvión de anuncios de la Fase 4 del UCM.