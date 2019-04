Marvel publica un nuevo avance de ‘Avengers: Endgame’ a pocas semanas del estreno

LEA TAMBIÉN

Marvel Studios continúa manteniendo la expectativa entre sus seguidores y este lunes 8 de abril del 2019, en su canal de YouTube, la productora compartió un nuevo avance de ‘Avengers: Endgame’.

El filme de superhéroes tendrá su estreno a escala mundial el próximo 26 de abril del 2019.



En el nuevo tráiler, Capitana Marvel la superheroína interpretada por Brie Larson cobra mayor protagonismo y propone un plan para terminar con Thanos de una vez por todas. Más de 485 000 reproducciones alcanzó este nuevo avance de 'Avengers: Endgame' desde su difusión hasta las 14:30 de este 8 de abril. En YouTube, 153 000 usuarios han indicado que el clip les gusta mientras que otras 805 le dieron click a la opción 'no me gusta'



El clip empieza enfocando a Black Widow (Scarlett Johansson) mirando una pantalla y refiriéndose a Thanos (Josh Brolin) menciona que “él usó las gemas de nuevo”. Hulk (Mark Ruffalo) les recuerda que de enfrentar al villano irían en desventaja. Capitana Marvel les dice que deberían ir por las gemas y traer a todos de regreso, a lo que el Capitán America (Chris Evans) responde que sí.

Video: Youtube Cuenta: Fandango Latam





El diálogo entre los superhéroes se enfoca en las acciones que deben tomar para vencer a Thanos que eliminó a la mitad de seres vivos del planeta. Capitana Marvel les recuerda que antes no contaban con ella. War Machine (Don Cheadle) le dice: “Oye chica nueva, todos en esta habitación han tenido esta vida de superhéroes. Y si no te molesta una pregunta, ¿dónde diablos estabas antes?”, ella responde que “hay muchos otros planetas en el Universo. Y desafortunadamente, no los tenían a ustedes, chicos”.





El video termina cuando Thor (Chris Hemsworth) se coloca frente a Capitana Marvel y la mira como buscando intimidarla mientras atrae su martillo y dice: “Me agrada esta”.



Otros de los personajes que estarán en la película son Iron Man (Robert Downey Jr.), Ant Man (Paul Rudd), Nebula (Karen Gillan) y Okoye (Danai Gurira) que deberán unir fuerzas para completar la misión de restaurar el orden del universo.

El pasado 2 de abril se conoció que los portales digitales de cadenas de cine en Perú y Chile colapsaron por la preventa de entradas para asistir al estreno de 'Avengers: Endgame'. La venta de los boletos del filme que concluirá con este periodo del Universo Marvel convocó a cientos de fanáticos que provocaron la caída de los sitios web.