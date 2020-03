Marvel interrumpe el rodaje de 'Falcon and The Winter Soldier' por coronavirus

LEA TAMBIÉN

La factoría Marvel interrumpió el rodaje de su nueva serie 'Falcon and The Winter Soldier' ante la alarma por el coronavirus, ya que el equipo filmaba en Europa, en la República Checa, y tendrá que regresar a Estados Unidos.

La serie, cuyo estreno está previsto para este verano como la primera producción de Marvel exclusiva para la plataforma Disney+, se rueda principalmente la ciudad de Atlanta (EE.UU.) pero en este momento se encontraba grabando varias escenas en el país europeo, donde se han confirmado 40 casos positivos de Covid-19.



No obstante, el equipo no esquivará el virus, pues en EE.UU. hay ya 647 casos según el Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), y otros recuentos elevan el dato hasta los 900 detectados.



Curiosamente, 'Falcon and The Winter Soldier' ya interrumpió su filmación en enero por los terremotos que azotaron a Puerto Rico, donde la producción tenía previsto instalarse durante varias semanas en la isla. El rodaje continuó en otras localizaciones aunque esta última noticia hace peligrar aún más la fecha de estreno prevista.

La trama de la serie seguirá varios eventos posteriores a los acontecidos en 'Avengers: Endgame', el final de la saga 'Avengers' que se convirtió en 2019 en la película más taquillera de la historia.



Tanto Falcon como Soldado de Invierno ya aparecieron como personajes secundarios en ese filme y ahora sus intérpretes Anthony Mackie y Sebastian Stan repetirán su papel en la serie, que también contará con Daniel Brhl, Emily VanCamp y Wyatt Russell.



Por su parte, también por el coronavirus, el rodaje de la séptima película de 'Mission: Impossible' en Italia se detuvo y los estrenos de cintas como 'Mulan' y 'Sonic the Hedgehog' se aplazaron en los países más afectados por el brote, mientras que otras producciones como James Bond han pospuesto directamente su estreno internacional.

Asimismo, dos de los eventos musicales más importantes de EE.UU., el festival SXSW de Austin (Texas) y el Ultra Music Festival de Miami (Florida), fueron cancelados y Coachella, de California, se aplazará a otoño.