Marvel despierta la expectativa de sus seguidores con misteriosas imágenes

Dos misteriosas imágenes publicadas en la cuenta de Twitter de Marvel entre el domingo y el lunes (16-17 de junio del 2019) despertaron la expectativa de los seguidores de la 'casa de las ideas'. Las fotografías muestran los números 4 y 3 formados con una tela de araña y están acompañadas del texto "#MarvelComics".

El primer tuit fue publicado cerca de las 13:00 del 16 de junio y hasta las 15:00 de este 17 de junio suma más de 14 960 'retuits' y 57 000 'me gusta' en la red social mientras que el segundo, publicado exactamente 24 horas después, logró más de 1 400 'retuits' y 8 900 'me gusta en solo una hora.



¿Spider-Man 4 o Los 4 fantásticos? se preguntaban el domingo los seguidores de Marvel en Twitter. Este lunes quedó claro que la firma está difundiendo un conteo regresivo, pero los fanáticos no han logrado descifrar el mensaje.



La mayoría de los usuarios se inclinan por el hecho de que Marvel escuchó las peticiones de que Tobey Maguire porte nuevamente el traje del hombre araña, entonces, creen, se trataría de un conteo hasta el anuncio de una nueva entrega del filme.



Sin embargo, otros fanáticos apuntan que el texto con el que Marvel difunde las imágenes podría ser clave. #MarvelComics podría significar la unión de los superhéroes.



Los mensajes también fueron difundidos a pocos días de que se estrene el filme 'Spider-Man: far from home', cuya llegada a la gran pantalla de Ecuador está prevista para julio.

