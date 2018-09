Marvel explica la decisión de Nick Fury al final de 'Infinity War'

LEA TAMBIÉN

'Vengadores: Infinity War' ha marcado un antes y un después para el Universo Cinematográfico Marvel, y no solo por las dramáticas despedidas que presentó su impactante final. También lo es por esa escena postcréditos del filme y que relató una decisión que va a poner todo de cabeza. Un pasaje que ahora Kevin Feige, presidente de Marvel Studios, explicó por qué se llevó a cabo.

No se trata de las muertes de varios personajes, ni siquiera de cómo podrán los restantes cambiar el curso de la batalla contra el Titán Loco, sino de la desesperada llamada de socorro de Nick Fury a Capitana Marvel justo antes de convertirse en cenizas. Muchos se han preguntado por qué Fury contacta con la superheroína en lugar de con cualquier otro ícono de Marvel. "Ella es más poderosa que cualquier personaje que hayamos presentado hasta ahora", respondió Feige a Cinema Blend.



"Así que solo eso te explica que hay una razón por la que Nick presionó ese botón al final (de 'Infinity War'): se dio cuenta de que se enfrentaban a algo mucho más grande de lo que jamás habían visto. Y tenerla (Capitana Marvel) de su lado, con suerte va a equilibrar la balanza de poder que necesitan desesperadamente", añadió.



No obstante, Feige no ha dado ningún dato que no se pudiera imaginar cualquier incondicional de Marvel hasta ahora. Quizás la posibilidad más factible es que Fury llamó a Capitana Marvel con el fin abrir un gran abanico de posibilidades para 'Vengadores 4'.

Para saber lo que sucede realmente en 'Vengadores 4' habrá que esperar hasta el 3 de mayo de 2019, fecha elegida para el estreno mundial de la película. Antes llegará a los cines Capitana Marvel, el debut de Brie Larson como superheroína del universo Marvel que tiene previsto su estreno para el próximo 8 de marzo.