Marvel planea estrenar tres películas y tres series en 2021

Los proyectos de la fase cuatro del Universo Cinematográfico Marvel (MCU) se mantienen inalterables pese a los inconvenientes surgidos a raíz de la pandemia por coronavirus que modificó el cronograma de estrenos en todo el mundo. En los estudios Marvel se alistan para el lanzamiento de al menos cuatro superproducciones en este 2021.

La noticia trascendió a través de Kevin Feige, director creativo de Marvel Studios, en una entrevista para el New York Times. Feige explicó que la pandemia obligó al estudio a reorganizar el lanzamiento de las próximas historias del universo Marvel.



El ejecutivo aclaró que la secuencia narrativa de esta nueva etapa cinematográfica, que se extiende a través de películas y series de televisión, “no se había visto afectada significativamente” y que incluso se verá potenciada por la plataforma Disney Plus.



"Si la carrera que tuvimos en 2018 y 2019 se hubiera interrumpido de esta manera, en la preparación para 'Endgame', habría sido un dolor de cabeza mayor", dijo Feige minimizando el efecto del coronavirus en la fase cuatro del MCU.



La temporada 2021 del universo marvelita empezará el próximo 15 de enero con el estreno de ‘WandaVision’, serie entre el drama y la comedia sobre la relación entre Bruja Scarlata y Visión que saldrá al aire en Disney Plus.

Video: YouTube, canal: Marvel Latinoamérica Oficial



A esta se sumará el estreno de ‘Loki’, con Tom Hiddleston retomando su papel y ‘What if?’, serie animada que muestra historias alternativas de los superhéroes.

Video: YouTube, canal: Marvel Latinoamérica Oficial

Después de un año sin estrenos en cines, Marvel tiene previsto volver a las carteleras de cine con el estreno de ‘Black Widow’, con Scarlett Johansson de vuelta al personaje de Natasha Romanoff, previsto para finales de abril.

Video: YouTube, canal: Marvel Latinoamérica Oficial

Otra película que aparece en el calendario 2021 es ‘Shang-Chi y la leyenda de los 10 anillos’, una nueva versión del héroe asiático con Simu Liu y Awkwafina en los estelares. La premiere de esta producción está prevista para mediados de julio.



‘The Eternals’ introducirá un nuevo grupo de personajes con superpoderes. El estreno de este largometraje está previsto para finales de octubre.



Otros títulos de Marvel que están a la espera de fechas para el estreno son ‘Spider-Man 3’, ‘Doctor Strange in the Multiverse of Madness’, ‘Thor: Love and Thunder’, ‘Black Panther 2’, ‘Capitana Marvel 2’, entre otros.