Marvel desmiente que vaya a incluir un personaje trans en una película

Marvel desmintió que vaya a contar "muy pronto" con su primer personaje transexual en su universo cinematográfico. El anuncio de Kevin Feige de que iba a incluirse a alguien transgénero en futuras producciones de la Casa de las Ideas, fue malinterpretada.

La confusión vino tras la declaración del presidente de Marvel Studios durante una ronda de preguntas a miembros de la Academia de Cine de Nueva York. A Feige se le preguntó si la firma tenía planeado incluir "más personajes LGBT" al Universo Cinematográfico de Marvel (UCM), haciendo hincapié en papeles trans.



"Sí, por supuesto que sí y será muy pronto. En una película que estamos rodando en este momento", declaró Feige. Ahí viene la confusión, puesto que el presidente de Marvel Studios se refería a un personaje LGBT, no concretamente a uno transexual. Así se lo han comunicado dos fuentes cercanas al productor a Variety.



Al personaje LGBT que se refiere Feige es uno de los miembros de 'The Eternals', donde sí se ha confirmado que se contará con el primer superhéroe gay en la historia del UCM, aunque el productor no ha confirmado su identidad.



"Solo puedo decir que es alguien que está casado y que tiene una familia, aunque eso solo será parte de quién es", declaró Feige a 'Good Morning, America' durante la D23 Expo en Anaheim.



Parece que habrá que esperar un poco más para encontrar un personaje trans en el UCM. No obstante, la inclusión de un superhéroe abiertamente homosexual es todo un hito en la industria de Hollywood, que había evitado hacer referencias explícitas a la diversidad sexual en sus producciones con fuerte ambición comercial.



Por otra parte, en 'Spider-Man: Far From Home', el actor transexual Zach Barack tuvo un pequeño papel, convirtiéndose en el primer intérprete trans en formar parte de la compañía.

Dirigida por Chloé Zhao, 'The Eternals' llegará a los cines el 6 de noviembre del 2020. La película está protagonizada por Angelina Jolie, Richard Madden, Kumail Nanjiani, Lauren Ridloff, Brian Tyree Henry, Salma Hayek, Kit Harington, Lia McHugh, Don Lee, Barry Keoghan y Gemma Chan.