Marvel confirma que realizará una película con un héroe transgénero

"Sí, totalmente. Sí". Así contestó el presidente de Marvel Studios Kevin Feige dio a un fanático que, en una sesión de preguntas y respuestas en la Academia de Cine de Nueva York le consultó sobre la inclusión de personajes LGBT en las historias de los superhéroes. Con ello, Feige confirmó que Marvel presentará en un futuro próximo a su primer héroe transgénero.

El seguidor le consultó específicamente sobre los planes de Marvel Studios para incluir más personajes, especialmente transgénero, en las pelpiculas. En su respuesta, Feige dijo que el Universo Cinematográfico de Marvel (UCM) incluirá a su primer superhéroe transgénero en una película que ya está en proceso de rodaje.



El filme 'The Eternals', cuyo estreno está previsto para el 6 de noviembre del 2020, presentará al primer personaje gay del UCM. El filme también incluirá a un superhéroe con discapacidad auditiva.



La fase cuatro del Universo Cinematográfico de Marvel también presentará al primer superhéroe asiático-estadounidense en el filme 'Sang-Chi and the Legend of the Ten Rings'", que llegará a las salas de cine el 12 de febrero del 2021.



Según informa la BBC, en ocasiones anteriores Feige habló sobre la diversidad en los filmes de Marvel. "Fíjate en el éxito de 'Captain Marvel' y de 'Black Panther'. Queremos que las películas reflejen a la audiencia y queremos que cada miembro de nuestra audiencia global se vea reflejado en la pantalla", dijo.



El portal Geeks WorldWide, citado por la BBC, informó en julio del 2019 que el UCM estaba buscando a una mujer trans para un proyecto cuyo rodaje se iniciaría en el 2020. Según el sitio web, el único superhéroe trans en los cómics de Marvel es Sera, quien pertenece a un grupo de ángeles llamados Ancharites, e hizo la transición hacia una identidad femenina.



Sera es mencionada en el mundo de Thor, pues conoce a Angela, la medio hermana del superhéroe por la que desarrolla un interés romántico. Está previsto que la próxima película de Thor, 'Love and Thunder', llegue a las salas de cine en el 2021.