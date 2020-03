Mark Ruffalo negocia con Marvel aparecer en 'She-Hulk' de Disney+

LEA TAMBIÉN

A pesar de que recientemente negó su participación en la serie de televisión 'She-Hulk' de Disney+, Mark Ruffalo ahora reveló que tuvo "conversaciones" con Marvel Studios para retomar el papel en la ficción que, según las últimas informaciones, no arrancará su rodaje hasta el mes de noviembre de 2020.

Durante su paso por la C2E2 en Chicago y tal como recoge ComicBook.com, la estrella de 'Vengadores: Endgame' contó a los asistentes que efectivamente tuvo "conversaciones preliminares" con Marvel Studios para unirse al reparto de 'She-Hulk'. Es probable que su papel sea pequeño, pero esto significaría que los seguidores por fin podrán ver qué pasó con el gigante después de usar las Gemas del Infinito para traer de vuelta a la mitad del universo.



El hecho de no incluir a Ruffalo había sido una gran decepción para los fanáticos de los cómics, especialmente teniendo en cuenta que Hulk es una parte esencial de la creación de 'She-Hulk'. En los cómics, Jennifer Walters se convierte en 'She-Hulk' después de recibir una transfusión de sangre de su primo Bruce Banner.



El estudio actualmente está buscando a una mujer de entre 30 y 40 años para interpretar a Jennifer Walters. Por su parte, Jessica Gao (Rick y Morty) ya está trabajando en el guion. La ficción comenzará a rodarse el próximo verano.



La serie de 'She-Hulk' aún no tiene fecha de estreno. La plataforma está preparando otras ficciones como 'The Falcon and The Winter Soldier', 'WandaVision', 'Loki', 'What If ...?', 'Ojo de Halcón', 'Mrs. Marvel y Moon Knight'.

Marvel también está trabajando en las películas de su Fase 4. Viuda Negra, con Scarlett Johansson como protagonista, llegará en mayo de 2020, un año que se cerrará con el lanzamiento en noviembre de 'Los Eternos', la historia de una raza de extraterrestres inmortales. En febrero de 2021, Marvel tiene previsto el estreno de 'Shang-Chi' y la leyenda de los diez anillos.