Marina de EE.UU. confirma autenticidad de videos de Ovnis 

Entre diciembre del 2017 y marzo del 2018, la Academia de Artes y Ciencias To The Stars difundió videos que muestran objetos voladores no identificados (Ovnis) en el cielo. Este miércoles 18 de septiembre del 2019, la Marina de Estados Unidos confirmó la autenticidad de los clips.

El portavoz de la Marina Joe Gradisher reconoció a CNN este 18 de septiembre del 2019 que los videos muestran imágenes militares desclasificadas y que se desconoce qué objetos son los que aparecen en los clips. Por lo tanto, están siendo tratados como "fenómenos aéreos no identificados".



Las imágenes difundidas por To The Stars muestran unos objetos alargados que fueron captados por sensores infrarrojos avanzados, dice CNN. Los clips fueron grabados en el año 2004 durante el USS Nimitz UFO incident y muestran el momento en el que "los sensores se fijan en un objetivo cuando vuela antes de que se acelere fuera del lado izquierdo del marco, demasiado rápido para que los sensores lo reubiquen", según CNN.

Video; YouTube, cuenta: To The Stars Academy of Arts & Science



Otros dos videos, que datan en cambio del 2015, contienen audio. En la grabación se escucha a dos pilotos de combate conversando sobre lo que están viendo. "¡Dios mío! Todos van contra el viento" dice uno de los pilotos mientras que el otro asegura que se trata de un dron.



Según Gradisher, los videos difundidos muestran solo una de las muchas incursiones que se ven en los campos de entrenamiento de la Marina. "Esas incursiones presentan un riesgo de seguridad para el vuelo seguro de nuestros aviadores y la seguridad de nuestras operaciones", asegura. Por ahora, no está claro cuantos avistamientos de objetos similares se han realizado.



El portavoz de la Marina reconoció además que el organismo alienta a sus alumnos a informar sobre estas incursiones. Sin embargo, "durante muchos años, nuestros aviadores no informaron estas incursiones debido al estigma adjunto a la terminología y las teorías sobre lo que puede o no estar en esos videos".

Para Gradisher "la única forma de descubrir qué son esos ovnis es alentar a los alumnos a informar de ellos cuando los vean".